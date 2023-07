Xe máy nhập khẩu rớt giá không phanh

Nhiều xe máy nhập khẩu được các đại lý tư nhân điều chỉnh hạ giá sâu trước tình trạng sức mua trên thị trường đang giảm mạnh.

Đa số các mẫu xe máy số, xe tay ga phổ thông “Made in Thailand, Indonesia” như GPX PopZ 110, Scoopy hay Vario 125, CB150X... khi đưa về Việt Nam giá bán bị đội lên hàng chục triệu đồng, ngang ngửa các dòng xe cao cấp.

Tuy nhiên, hiện nay, sức mua giảm mạnh, trong khi đó nguồn cung khá dồi dào, nguy cơ xe tồn kho tăng cao đang khiến các đại lý phân phối xe máy nhập khẩu buộc phải điều chỉnh giảm giá để thu hút khách mua hàng.

Theo ghi nhận của VietNamNet tại một đại lý chuyên bán xe máy nhập khẩu ở Thủ Đức, TP.HCM, mẫu xe máy Honda Scoopy “Made in Indonesia” đang giảm cao nhất hơn 7 triệu đồng. Theo đó, giá xe từ 43-44 triệu đồng giảm còn 36-40,9 triệu đồng tùy phiên bản.

Honda Scoopy “Made in Indonesia” đang giảm cao nhất hơn 7 triệu đồng.

Đây được xem là đợt giảm mạnh nhất được áp dụng với Honda Scoopy “Made in Indonesia”. Tương tự, Honda Scoopy “Thái” sản xuất 2022 hiện được thanh lý xả hàng tồn với giá 67-69 triệu đồng. Trong khi đó, giá xe mới 2023 hiện đang ở mức 73 triệu đồng.

Một mẫu xe Honda nhập ngoại khác là xe tay ga Honda Vario 125 nhập Indonesia cũng rớt giá không phanh. Vario 125 2023 gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 10/2022. Tại thời điểm đó, Honda Vario 125 2023 bị các đại lý “hét giá” lên tới 49-54 triệu đồng.

Honda Vario 125 nhập Indonesia rớt giá không phanh.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, giá bán các phiên bản của dòng xe này đang về mức dưới 42 triệu đồng. Cụ thể, theo ghi nhận mới nhất của VietNamNet, Honda Vario 125 2023 bản tiêu chuẩn hiện có giá chỉ 38,9 triệu đồng, giảm 10 triệu đồng so với trước đây. Vario 125 2023 bản cao cấp hơn có giá từ 41,9 triệu đồng, giảm 12 triệu so với thời điểm mới về nước.

Xe ga Yamaha Fazzio 125, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia giảm từ tầm 45 triệu đồng xuống còn 39-40,9 triệu đồng.

Ở phân khúc xe máy số, Honda GPX POPZ 110 nhập khẩu Thái Lan hiện chỉ còn 29,9 triệu đồng, giảm đến 6,6 triệu so với mức giá 36,5 triệu đồng khi mới về nước hồi tháng 4/2022.

Honda GPX POPZ 110 nhập khẩu Thái Lan hiện chỉ còn 29,9 triệu đồng.

Dù vậy, mức giá xấp xỉ 30 triệu đồng cũng khiến GPX POPZ 110 khó có thể cạnh tranh với mẫu Honda Wave Alpha trong phân khúc xe máy số 110 phân khối tại Việt Nam.

Xe máy Thái Honda GPX Rock 110 2022 được điều chỉnh hạ từ 32,5 triệu đồng xuống còn 28,9 triệu đồng (giảm 3,6 triệu đồng).

Không riêng gì những dòng xe “hot” nói trên, một số mẫu xe nhập khác như Yamaha Mio M3, Honda Beat, Honda Genio, Honda ADV 160... cũng đang hạ giá từ 2-3 triệu đồng gây chú ý.

Lý giải về động thái điều chỉnh giá, đại diện cửa hàng cho biết, vì tình hình chung của thị trường, nhiều mẫu xe máy “nội” đang giảm giá mạnh, buộc xe nhập khẩu cũng phải tung chính sách kích cầu, giành thị phần, chạy doanh số. Hơn nữa, chính sách giá từ nhà máy thời điểm hiện tại cũng dễ chịu hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố, tổng doanh số bán hàng quý II/2023 của thành viên trong hiệp hội là 588.926 xe, giảm hơn 7% so với quý I và giảm 10,15% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh số xe máy trên thị trường Việt Nam của các thành viên VAMM đạt 1.223.614 chiếc, giảm 13,1% so với 6 tháng đầu năm ngoái (1.409.004 xe).

Với xu thế hiện nay, quy mô thị trường xe máy Việt Nam đang dần dần bão hoà và dự báo, tổng doanh số năm 2023 khó có thể vượt qua con số 3 triệu xe/năm như trước đây.

Theo VNN