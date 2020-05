Bệnh nhân Covid-19 cuối cùng điều trị tại Hà Tĩnh ra viện

Chiều nay (7/5), Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân 265 sau 22 ngày điều trị.

Đây là bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ 4 và cũng là bệnh nhân cuối cùng điều trị tại Hà Tĩnh khỏi bệnh.

Các bác sỹ trao giấy ra viện cho bệnh nhân 265

Ca bệnh 265 (BN 265) là bệnh nhân nam sinh năm 1994, trú tại huyện Thạch Hà.

Ông Nguyễn Khắc Thành - Giám đốc BVĐK Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, bệnh nhân 265 đã qua 22 ngày điều trị. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Bệnh nhân đã được xét nghiệm 8 lần SARS-CoV-2, lần cuối cùng ngày 5/5 có kết quả âm tính.

Trong quá trình cách ly, điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân 265 đã phối hợp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình điều trị. Sau khi xuất viện, bệnh nhân được bệnh viện hỗ trợ xe riêng chở về nhà và tiếp tục cách ly theo quy định.

Lãnh đạo huyện Hương Sơn tặng hoa chúc mừng các y, bác sỹ

Trước đó, bệnh nhân 265 từng làm việc trong quán bar The For You ở Thái Lan.

Ngày 23/3, bệnh nhân lên xe về Việt Nam, đến ngày sáng 25/3, về đến Hà Tĩnh, được đưa về khu cách ly tập trung tại xã Thạch Hải.

Ngày 26/3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho kết quả âm tính; ngày 8/4 tiến hành xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ (mức thấp), nên được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm lần 3.

Ngày 10/4, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thạch Hà cách ly, theo dõi. Sau khi sàng lọc cho kết quả nghi ngờ tại phòng xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngày 12/4, mẫu bệnh phẩm được chuyển sang phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Tĩnh (CDC) khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bá Tân