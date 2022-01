Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh đổi mới để phục vụ bệnh nhân tốt nhất

Chú trọng nâng cao kỹ thuật chuyên môn, phát huy hiệu quả hệ thống máy móc hỗ trợ điều trị, Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) Hà Tĩnh không ngừng đổi mới, trở thành địa chỉ tin cậy cho người dân trên địa bàn.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội, chung tay với toàn ngành, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt khó để vừa thực hiện tốt công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh, vừa góp sức trên tuyến đầu phòng chống dịch.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh đã khám bệnh cho trên 11.000 lượt bệnh nhân, chăm sóc và điều trị cho trên 8.500 bệnh nhân nội trú. Đặc biệt, sau khi đưa vào sử dụng và khai thác hiệu quả khu nhà A2 nội trú 7 tầng, bệnh nhân được điều trị, chăm sóc và nghỉ ngơi trong những căn phòng rộng rãi, sạch sẽ và tiện nghi hơn.

Cơ sở vật chất ngày một khang trang, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.

Trong công tác chuyên môn, bệnh viện tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trong lĩnh vực PHCN thông qua việc phát huy hiệu quả hệ thống máy móc hiện đại để điều trị cho người bệnh như: máy đo loãng xương, máy lưu huyết não, máy đo điện thần kinh cơ… ứng dụng từ trường, điện cơ trong điều trị; triển khai hiệu quả xưởng chỉnh hình…; tiếp tục phát huy việc can thiệp sớm cho trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ. Đặc biệt, bệnh viện đã triển khai thành công kỹ thuật tập nuốt cho người bệnh. Đây là kỹ thuật có vai trò hết sức quan trọng, giúp những người có rối loạn nuốt do tai biến mạch máu não trở lại ăn uống đường miệng cũng như phòng tránh các biến chứng như viêm phổi do sặc, suy kiệt… nâng cao chất lượng cuộc sống sau tai biến.

Bệnh viện PHCN tỉnh triển khai thành công kỹ thuật tập nuốt.

Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Diện - Giám đốc Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh chia sẻ: “Để nâng cao hiệu quả điều trị, thời gian qua, bệnh viện đã kết nối, mời chuyên gia đầu ngành PHCN ở các bệnh viện tuyến Trung ương như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Đức về thăm khám, tư vấn điều trị cho người bệnh. Nhờ đó, đã nhân lên niềm tin của Nhân dân, tăng tinh thần lạc quan, kiên trì cho người bệnh, đồng thời thu hút được nhiều bệnh nhân ở các tỉnh lân cận”.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong năm 2021 vừa qua, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh cũng đã cử hàng chục lượt cán bộ tham gia trận tuyến phòng chống dịch COVID-19. Phát huy tinh thần, trách nhiệm của người thầy thuốc, các cán bộ đã không quản ngại khó khăn, tham gia tích cực việc lấy mẫu xét nghiệm tại các địa phương trong những thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất.

Nhiều máy móc hiện đại được đầu tư phục vụ cho việc phục hồi các chức năng cho người bệnh.

Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Diện chia sẻ: “Dù phải đối mặt với không ít khó khăn do dịch bệnh, song nhìn thấy những người mẹ ở tận các huyện miền núi xa xôi hằng ngày đều đặn chở con xuống để điều trị, các bác cao tuổi kiên trì tập nuốt, tập vận động hay những bệnh nhân từ miền Nam, Quảng Bình lặn lội ra để PHCN tay, chân, chúng tôi thấy mình càng phải nỗ lực. Chính niềm tin, sự kiên trì và luôn đồng hành của bệnh nhân là món quà lớn nhất dành cho mỗi y, bác sỹ của bệnh viện trong suốt chặng đường vừa qua”.

Năm 2022, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh tiếp tục chú trọng điều trị chuyên sâu, phát triển các kỹ thuật liên quan đến tập nuốt, PHCN đường niệu, điều trị táo bón, triển khai tập nhược thị PHCN mắt; tiếp tục triển khai các dịch vụ theo yêu cầu xã hội. Song song với đó, chú trọng công tác đào tạo chuyên môn cho các bác sỹ, kỹ thuật viên để nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị.

Ánh Nguyên