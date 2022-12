Can Lộc biểu dương các gia đình sinh con một bề là gái, làm kinh tế giỏi

Năm 2022, toàn huyện Can Lộc có 1.282 cháu được sinh ra (giảm 302 cháu so với năm 2021), trong đó, số trẻ là con thứ 3 trở lên 447 cháu (giảm 151 cháu so với năm 2021); số cặp vợ chồng cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 trở là 46 cặp (giảm 9 cặp so với cùng kỳ năm 2021); tỷ suất sinh thô là 10,9‰ (giảm 1,4‰ so với năm 2021); tỷ số giới tính khi sinh (gái/trai) là 107,4/100; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 0,57%