Chánh Thanh tra Sở Y tế làm Trưởng đoàn Kiểm tra liên ngành ATTP Tết Trung thu

Theo quyết định vừa được Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký ban hành, Đoàn Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2023 sẽ thực hiện nhiệm vụ từ ngày 13/9 đến hết ngày 28/9/2023.

Đoàn Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2023 do ông Lê Quang Phong - Chánh Thanh tra Sở Y tế làm trưởng đoàn; bà Đào Thị Phương - Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và ông Phạm Nam Anh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông - lâm sản - thủy sản (Sở NN&PTNT) cùng làm phó đoàn. Ngoài ra, còn có 5 thành viên là lãnh đạo, nhân viên một số đơn vị thuộc các ngành: Y tế, Công thương, Công an tỉnh.

Đoàn Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2023 được quyền thực hiện kiểm tra đột xuất tại các cơ sở mà không cần thông báo trước.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh; lấy mẫu kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng sản phẩm (khi thấy có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm); xử lý nghiêm, kịp thời hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm (nếu có và vượt quá thẩm quyền) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành...

Đoàn được quyền thực hiện kiểm tra đột xuất tại các cơ sở mà không cần thông báo trước. Kết thúc kiểm tra, đoàn sẽ tổng hợp kết quả báo cáo kịp thời, đúng quy định.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn được sử dụng con dấu của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và con dấu của Thanh tra Sở Y tế để hoạt động.

Thanh tra Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động của đoàn kiểm tra, tham mưu Giám đốc Sở Y tế điều động, thay thế thành viên đoàn kiểm tra (khi có văn bản đề nghị của trưởng đoàn kiểm tra)...

P.V