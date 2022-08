Đồng hành tháo gỡ khó khăn để ngành y tế thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống dịch bệnh Đối với Hà Tĩnh, trong 8 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh dần ổn định; công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2021; số bệnh nhân điều trị nội trú tại các bệnh viện tăng hơn 10,2% so cùng kỳ. Công suất sử dụng giường bệnh của các bệnh viện tuyến tỉnh là 127,8%, tăng 5,0%, tuyến huyện là 117 %, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2021. Đến nay, Hà Tĩnh có tỷ lệ người trên 18 tuổi tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 1 đạt 100,46%, tiêm mũi 2 đạt 98,75%, tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) đạt 79,23%. Người đã tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) đạt 140,72% so với người trong độ tuổi ưu tiên. Người từ 12 đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 1 đạt 104,13%, tiêm mũi 2 đạt 99,76%, tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) đạt 27,15%. Đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 54,42%, mũi 2 đạt 31,81%.