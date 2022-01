Hà Tĩnh tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa nổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu vừa ký văn bản yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động VH-TT&DL dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Du khách trong và ngoài tỉnh tham quan chùa Hương Tích, dịp tết dương lịch vừa qua.

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo an toàn các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa nổ theo tinh thần Chỉ thị 35/CT-TTG ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; các hoạt động, dịch vụ tại Thông báo số 228/TB-BCĐ ngày 30/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (karaoke, vũ trường, các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng). Các di tích, danh thắng, bảo tàng, thư viện, rạp chiếu phim được mở cửa đón khách nhưng phải tuyệt đối đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch và quy định, hướng dẫn tại Văn bản số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân tổ chức việc cưới, việc tang, các hoạt động truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán (tảo mộ, tế lễ tại nhà thờ họ, đón giao thừa, mừng thọ...), rằm tháng Giêng, gọn nhẹ, văn minh, không tập trung đông người, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định hiện hành.

Các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn căn cứ các quy định về công tác phòng, chống dịch để xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân, khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán đảm bảo theo đúng quy định; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách du lịch và người lao động tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh.

Yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình cấp độ dịch trên địa bàn và các quy định về phòng, chống dịch tại văn bản số 466/KH-UBND ngày 05/12/2021 của UBND tỉnh và Văn bản hướng dẫn số 3862/HD- BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để linh hoạt tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phù hợp, đúng quy định. Trong quá trình tổ chức, tại các khu vực cửa vào các địa điểm đón khách, tổ chức sự kiện, hoạt động dịch vụ… phải thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và bố trí các điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn của ngành y tế; người đang trong thời gian tự theo dõi sức khỏe và người có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau rát họng, mất vị giác.... không được tham dự các hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát số lượng người dân tham gia, đảm bảo an toàn theo từng cấp độ dịch, không vượt quá số người quy định tại các văn bản nêu trên cho đến khi có thông báo mới.

Tăng cường kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường trong dịp tết tại các di tích, danh thắng, khu điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 và Văn bản số 466/KH- UBND ngày 05/12/2021 của UBND tỉnh, các văn bản khác liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thuộc lĩnh vực ngành; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tổng hợp tình hình kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

P.V