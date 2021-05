Khuyến nghị người Hà Tĩnh ở vùng dịch tuân thủ các biện pháp phòng, chống Covid-19

Trước nguy cơ cao dịch xâm nhập, cơ quan chuyên môn Hà Tĩnh khuyến nghị người địa phương đang ở vùng dịch chưa nên trở về trong thời điểm hiện nay; nếu cần thiết phải về thì cần tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tính từ ngày 11/5 đến nay, trên địa bàn thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà) đã có 558 người về từ các địa phương như: Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng, TP HCM, Bắc Ninh. Sau khi phân tích kỹ yếu tố dịch tễ, ngành y tế đã chỉ định cách ly tại nhà 52 trường hợp.

Người đi từ vùng dịch về trên địa bàn thị trấn Thạch Hà thực hiện nghiêm việc khai báo y tế.

Khi các công dân về trên địa bàn đến khai báo y tế, cán bộ trạm y tế thị trấn sẽ căn cứ vào bản đồ dịch tễ để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Nếu đi từ phường, xã đang có dịch thì sẽ chỉ định cách ly tại nhà, nếu đi về từ điểm có dịch thì sẽ phải cách ly tập trung, còn lại thì sẽ được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Nga - cán bộ Trạm Y tế thị trấn Thạch Hà cho biết: “Trong mấy ngày gần đây, nhiều người dân có con em ở xa lên trạm hỏi về việc cách ly áp dụng cho những địa phương nào. Sau khi đối chiếu với bản đồ dịch tễ, chúng tôi thông tin cụ thể để họ nắm bắt. Tuy nhiên, do dịch diễn biến phức tạp nên bản đồ dịch cũng thay đổi theo giờ, do đó, chúng tôi khuyến cáo bà con nên động viên con em đang ở địa phương có dịch tạm thời chưa nên trở về quê trong thời điểm hiện nay”.

Tại xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên), trong 4 ngày trở lại đây, nội dung tuyên truyền trên loa phát thanh hằng ngày được bổ sung thêm việc khuyến cáo công dân đang ở các địa phương có dịch tạm thời chưa trở về địa phương.

Hà Tĩnh đang chủ động lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên trên 50% người về từ vùng dịch.

Bác sỹ Trần Hữu Lộc - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cẩm Thạch cho biết: “Dịch diễn biến quá nhanh tại các địa phương, nhất là Hà Nội và TP HCM, Bắc Giang nên nếu con em từ các địa phương này trở về sẽ mang theo nhiều nguy cơ và khả năng phải cách ly là rất lớn. Vì vậy, xã đang kêu gọi các gia đình có người thân đang ở các vùng dịch động viên còn em hạn chế đi lại, chưa trở về quê trong thời điểm hiện nay”.

Từ ngày 25/5 đến nay, Sở TT&TT đã xây dựng một mẫu tuyên truyền gửi cho tất cả các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh để phát lên hệ thống truyền thanh cơ sở kêu gọi người dân ở các địa phương có dịch như: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, TP HCM…hạn chế trở về quê trong thời điểm hiện nay. Nếu trở về cần thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn.

Trong khi đó, Sở GTVT cũng thực hiện nhiều biện pháp mạnh để siết chặt quản lý các phương tiện đi về trên địa bàn. Đến nay, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh tạm dừng tất cả các tuyến xe cố định đến và đi từ các tỉnh có ca lây nhiễm trong cộng đồng như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và TP HCM.

Riêng tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội và ngược lại cho tiếp tục hoạt động nhưng chỉ được phép chở bằng 50% lượng hành khách so với phương án trước đây doanh nghiệp đã xây dựng (thực hiện giãn cách 2 ghế 1 hành khách) và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; không được dừng đón, trả khách hoặc ăn uống, nghỉ ngơi tại các địa phương đang có dịch Covid -19.

Các phương tiện chấp hành việc ngưng chuyến tới các tỉnh thành có dịch.

Đối với xe ngoại tỉnh đi qua địa bàn, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: “Hiện nay, các phương tiện này đang được lực lượng công an quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Mỗi chuyến xe đi qua nếu có hành khách người Hà Tĩnh thì lực lượng công an sẽ lưu lại danh sách, gửi về cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để lập danh sách gửi các địa phương rà soát, quản lý ngay. Quan trọng nhất hiện nay là tiếp tục phát huy vai trò cộng đồng, tổ thôn, xóm trong việc giám sát cách ly tại nhà cũng như kịp thời phát hiện những người lạ về trên địa bàn các khu dân cư".

Tinh thần này cũng được Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh ngày 28/5 vừa đây: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khuyến cáo người dân Hà Tĩnh ở các vùng dịch không nên trở về quê trong thời điểm này nếu không thực sự cần thiết. Trường hợp về quê, công dân phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch nhằm đảm bảo an toàn cho người thân và cộng đồng”.

Phúc Quang