Lần thứ 2 bác sĩ Việt Nam xuyên kim qua tử cung cứu bào thai

Em bé được chẩn đoán bị tim bẩm sinh rất nặng từ tuần thai thứ 21, có khả năng lưu thai cao nếu không được can thiệp khẩn.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, ngày 12/1, ê-kíp chuyên khoa can thiệp bào thai và thông tim can thiệp trẻ em của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục can thiệp thành công cho một bào thai mắc tim bẩm sinh rất nặng.

Thai phụ N.P.P.A. (27 tuổi, ngụ tại quận 3) được phát hiện có tim thai bất thường ở tuần 21. Thai nhi được chẩn đoán hẹp van động mạch chủ tiến triển.

Ngày 11/1, thai được 29 tuần, diễn tiến hẹp van động mạch chủ nặng. Nhận định về trường hợp này, các chuyên gia đều thống nhất rằng nếu không can thiệp khẩn hoặc can thiệp trễ sau 30 tuần tuổi, khả năng rất cao bào thai sẽ mất trong bụng mẹ.

Trường hợp em bé thuận lợi chào đời, sau sinh, trẻ vẫn phải phẫu thuật nhiều giai đoạn hoặc ghép tim. Do đó, các chuyên gia tim mạch thống nhất chỉ định can thiệp tim mạch bào thai ở thời điểm này là phù hợp.

Tuy nhiên, dự báo tư thế thai nhi sẽ không thuận lợi cho can thiệp thông tim. Trường hợp xấu, thủ thuật có thể thất bại.

Lúc 9h15 ngày 12/1, ê-kíp chuyên khoa can thiệp bào thai và thông tim can thiệp trẻ em của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 bắt đầu phẫu thuật. Đúng như dự đoán, thai nhi đổi ngôi liên tục nên việc đưa kim vào thất trái và lên van động mạch chủ rất khó khăn.

Các bác sĩ phải mất 40 phút để xoay trở thai nhi về tư thế nằm ngửa. Lúc này, buồng tim tiếp xúc trực tiếp với thành trước tử cung, em bé cũng được gây mê.

Khi đưa được kim vào buồng thất trái, ê-kíp can thiệp thai nhi Bệnh viện Từ Dũ phát hiện thất trái thai nhi nhỏ và dày do thiểu sản thất. Phải 20 phút sau, các bác sĩ mới đưa được kim vào đúng vị trí, sau đó chuyển tiếp cho ê-kíp thông van tim của Bệnh viện Nhi đồng 1 để nong van động mạch chủ.

Sau 2 giờ, dòng chảy qua van động mạch chủ của thai nhi khôi phục. Tình trạng tràn dịch màng ngoài tim thai cũng được kiểm soát tốt, nhịp tim thai bình thường.

Thời gian tới, thai phụ tiếp tục được cả 2 bệnh viện và gia đình theo dõi để có một thai kỳ khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.

Chỉ trước đó 7 ngày, ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ cũng đã thông tim xuyên tử cung cho một thai nhi 32 tuần bị dị tật bẩm sinh. Cuộc phẫu thuật được ca ngợi là bước phát triển lớn của y học Việt Nam, giúp góp phần điều trị cho nhiều trẻ mắc tim bẩm sinh, giảm gánh nặng y tế và tỷ lệ lưu thai.

Tờ Star của Malaysia nhận định ca thông van tim thai nhi qua tử cung của người mẹ của các bác sĩ Nhi đồng 1 và Từ Dũ là ca phẫu thuật đầu tiên không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Đông Nam Á. Việc thông tim thai nhi chỉ mới xuất hiện trong 5 năm và chỉ có một số quốc gia như Brazil và Ba Lan thực hiện thành công.

Theo Znews