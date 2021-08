Nghi Xuân tiếp tục xét nghiệm COVID-19 các nhóm đi lại, giao thương nhiều

Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cần tập trung xét nghiệm sàng lọc các trường hợp đi lại, giao thương nhiều, đặc biệt là kiểm soát những người đến từ các tỉnh, thành đang có diễn biến phức tạp về dịch bệnh COVID-19.

Sáng nay (30/8), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã có buổi làm việc với huyện Nghi Xuân về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nghi Xuân, từ ngày 16/8 đến ngày 30/8, trên địa bàn huyện có 8 bệnh nhân mắc COVID-19.

Sau khi phát hiện các ca bệnh, huyện Nghi Xuân đã thực hiện cách ly y tế toàn bộ thị trấn Xuân An; lập 13 chốt kiểm soát, trong đó 6 chốt vòng trong và 7 chốt phong toả toàn bộ thị trấn Xuân An.

Tổng số F1 trên địa bàn là 103 người, đã được cách ly tập trung theo quy định. Hiện tất cả các trường hợp F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Tổng số F2 trên địa bàn là 306 người, đang được cách ly tại nhà.

Toàn huyện có 5 khu cách ly được kích hoạt và đang hoạt động. Huyện Nghi Xuân đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho 11.454 trường hợp.

Căn cứ vào kết quả phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Nghi Xuân đề xuất giải phóng các khu vực phong toả thị trấn Xuân An sau khi hết thời gian cách ly (ngày 30/8).

Giám đốc Trung tâm Y tế Nghi Xuân Lê Viết Hùng đề nghị tỉnh bổ sung vắc xin cho các đối tượng có nguy cơ cao như công nhân các nhà máy, tiểu thương ở chợ, giáo viên, người cao tuổi.

Tại cuộc làm việc, đại diện đơn vị chuyên môn y tế, lực lượng công an, giao thông đã phân tích yếu tố dịch tễ; các vấn đề tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn; tính cấp thiết của việc giải phóng các khu vực phong tỏa.

Các ý kiến đều thống nhất sẽ dỡ bỏ phong toả khi hết thời hạn cách ly theo đề xuất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Nghi Xuân.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thị trấn Xuân An cả về công tác tổ chức, quản lý, kiểm tra giám sát và ý thức tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch của người dân. Thống nhất việc giải phóng các khu vực phong toả thị trấn Xuân An sau khi hết thời hạn cách ly.

“Tuy nhiên, huyện Nghi Xuân cần tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý chặt chẽ lượng người ra vào địa bàn, đặc biệt là những người trở về từ các tỉnh, thành dang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg; tiếp tục thực hiện nguyên tắc “xã bảo vệ xã”, “huyện bảo vệ huyện”. Đặc biệt là tiếp tục xét nghiệm sàng lọc tất cả các trường hợp, tập trung vào nhóm đi lại, giao thương nhiều”- Phó Chủ tịch Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kiểm tra công tác phòng dịch tại chốt kiểm soát phía Bắc cầu Bến Thuỷ 2 thị trấn Xuân An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao đổi về ý kiến đề xuất của UBND tỉnh Nghệ An việc dỡ bỏ trạm kiểm soát số 1 (cầu Bến Thuỷ 1, tại TDP 2 thị trấn Xuân An) để giảm bớt tình trạng ách tắc giao thông do lượng ô tô cá nhân và xe mô tô đi lại quá nhiều trên cầu Bến Thuỷ 2.

Sau khi tham khảo ý kiến của lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Công an huyện Nghi Xuân, Phòng CSGT (Công an Hà Tĩnh), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cho rằng, vẫn tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát này, nhưng tạo điều kiện lưu thông cho công dân đến từ TP. Vinh và các huyện, thị (Nghệ An) vào địa bàn Hà Tĩnh nếu có đủ các loại giấy tờ theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, huyện Nghi Xuân tiếp tục triển khai xét nghiệm tầm soát diện rộng đối với đại diện hộ gia đình xác định nhóm nguy cơ; tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin cho người dân, trong đó tập trung các nhóm ưu tiên, nguy cơ cao.

Hoài Nam