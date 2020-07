Phát hiện 55 kg thịt lợn “bẩn” tại cơ sở giết mổ gia súc tập trung ở Lộc Hà

Các lực lượng chức năng ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang củng cố hồ sở để xử phạt cơ sở giết mổ gia súc Bình An do vừa bị phát hiện 55 kg thịt lợn “bẩn”.

Đây là cơ sở thứ 5 vi phạm các quy định về ATVSTP ở Lộc Hà bị phát hiện, xử lý trong năm nay.

Các tảng thịt với những biểu hiện khác thường ở Cơ sở giết mổ Bình An (xã Bình An) vừa bị các lực lượng chức năng huyện Lộc Hà phát hiện, xử lý, buộc đưa đi tiêu hủy.

Vào 10h sáng ngày 3/7, lực lượng chức năng huyện Lộc Hà phối hợp với Công an xã Bình An phát hiện ông Nguyễn Duy Linh (trú xã Bình An, huyện Lộc Hà) đang có hành vi giết mổ 1 con lợn có trọng lượng 55kg với những biểu hiện bất thường tại Cơ sở giết mổ Bình An.

Tại đây, các lực lượng chức năng ghi nhận, số thịt trên có các biểu hiện như: thực phẩm biến đổi màu sắc, tím tái, nhợt nhạt, các hạch xuất huyết nên không đảm bảo ATVSTP để đưa ra thị trường tiêu thụ…

Ngay sau đó, Công an xã Bình An và các lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc; đồng thời, yêu cầu chủ hộ giết mổ phải tự nguyện tiêu hủy số thịt lợn không đảm bảo nói trên và phun hoá chất tiêu độc khử trùng tại cơ sở giết mổ này.

Các lực lượng chức năng huyện Lộc Hà kiểm tra, phát hiện, xử phạt một trường hợp giết mổ gia súc tại nhà không đúng quy định, không đảm bảo ATVSTP vào đầu tháng 3/2020

Công an xã Bình An đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, đây là vụ vi phạm ATVSTP thứ 5 trên địa bàn huyện Lộc Hà được các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý trong hơn 6 tháng qua.

Trước đó, trong các lần thanh tra, kiểm tra 34 cơ sở về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các lực lượng chức năng huyện phát hiện 4 cơ sở vi phạm, xử phạt với tổng số tiền 5,6 triệu đồng.

