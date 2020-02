Trao 22 giải báo chí “Ngành Y tế Hà Tĩnh - 65 năm xây dựng và trưởng thành”

Báo Hà Tĩnh đạt 6 giải trong cuộc thi “Ngành Y tế Hà Tĩnh - 65 năm xây dựng và trưởng thành”. Trong đó có 1 giải B với chùm bài: “Quản lý dịch vụ kính thuốc ở Hà Tĩnh” của nhóm tác giả An Nhiên - Ánh Nguyên; 3 giải C với tác phẩm “Niềm say mê của bác sỹ Hà Tĩnh nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam” - tác giả Kiều Minh; tác phẩm “Bác sỹ trẻ Hà Tĩnh hết lòng với bệnh nhân, say mê công việc” - tác giả Thu Hà; tác phẩm “Những đứa trẻ “thần kỳ” được sinh ra từ mẹ nhiễm HIV” - tác giả Thanh Loan - Ánh Nguyên. 2 giải khuyến khích với tác phẩm “Tầm soát, điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường...” của tác giả Phúc Quang; tác phẩm “Bất kể đêm hôm hay trái gió, trở trời là gọi ngay cho trạm y tế” của tác giả Bá Tân - Lê Tuấn.