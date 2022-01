Trung tâm Y tế huyện Can Lộc linh hoạt phòng, chống dịch, duy trì khám chữa bệnh cho người dân

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành về thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của TTYT huyện Can Lộc đã tổ chức họp bàn và triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới. Ngoài sự vào cuộc tích cực, chủ động của trung tâm, mong muốn người bệnh, người nhà bệnh nhân nâng cao ý thức tuân thủ các quy định phòng chống dịch nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động KCB, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.