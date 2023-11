Xây dựng môi trường không khói thuốc bảo vệ sức khỏe con người

Trong khói thuốc lá có 69 chất độc hại, có nguy cơ gây ra các bệnh: tim mạch, tăng huyết áp, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, các loại bệnh ung thư hầu họng, thanh quản, phế quản và phổi... Trên thế giới có khoảng 6 triệu người chết mỗi năm do hút thuốc lá. Nước ta hàng năm có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh có liên quan đến hút thuốc lá, chưa kể những tác hại sức khỏe không nhỏ đến 70% phụ nữ và 50% trẻ em do hít khói thuốc lá thụ động. Vì thế, việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá là biện pháp hữu hiệu để thực hiện quyền của người không hút thuốc được hít thở bầu không khí trong lành không có khói thuốc.