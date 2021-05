Xử phạt 66 người ở Nghi Xuân, Can Lộc không đeo khẩu trang nơi công cộng

Công an huyện Nghi Xuân, Can Lộc (Hà Tĩnh) đã đồng loạt ra quân, kiểm tra, xử lý 66 trường hợp vi phạm quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Bắt đầu từ ngày 4/5, Công an huyện Nghi Xuân đã đồng loạt ra quân, tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời phát khẩu trang y tế và dung dịch rửa tay sát khuẩn cho người dân cùng chung tay chống dịch. Nhìn chung, người dân Nghi Xuân đã có ý thức chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một bộ phận người dân lơ là, không chấp hành. Tính đến thời điểm trưa ngày 6/5, Công an huyện Nghi Xuân kiểm tra, xử lý 19 trường hợp vi phạm quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, xử phạt 19 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Tĩnh, thời gian tới, Công an huyện Nghi Xuân sẽ huy động toàn lực lượng, tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng và các địa phương tập trung kiểm tra đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch, trong đó có việc chấp hành đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Mặc dù đã được tuyên truyền nhưng sáng nay (6/5), khi dịch bệnh có những diễn biến mới, một bộ phận người dân Can Lộc vẫn không chấp hành quy định đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. 40 trường hợp đã bị lập biên bản xử phạt.

Sáng nay (6/5), lực lượng Công an huyện và các xã, thị trấn ở Can Lộc đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trong ảnh: Công an Can Lộc lập biên bản xử phạt một người đi đường không chấp hành đeo khẩu trang.

Qua kiểm tra tại các khu vực công cộng như: Bệnh viện, chợ, các trục đường… lực lượng chức năng đã phát hiện một số người dân lơ là, chấp hành không nghiêm túc và đã lập biên bản xử phạt 40 trường hợp với tổng số tiền 40 triệu đồng.

Tính từ ngày 4/5 đến 11h ngày 6/5, Công an huyện đã xử phạt 47 trường hợp với số tiền 47 triệu đồng. Ảnh Lê Nguyệt

Trong những ngày tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Ảnh Lê Nguyệt.