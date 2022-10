FC Coalition Hà Tĩnh tham dự Giải Bóng đá vô địch sân 7 Bắc miền Trung mở rộng

Sau một năm tạm hoãn vì đại dịch COVID-19, Giải Bóng đá vô địch sân 7 Bắc miền Trung S2 đã trở lại với sự góp mặt của 12 đội bóng, hội tụ những anh tài trong giới phủi cả nước. FC Coalition là đại diện duy nhất của bóng đá phong trào Hà Tĩnh tham dự giải đấu này.

Tiếp nối thành công ở lần đầu tổ chức năm 2020, nhằm mục đích tạo sân chơi lành mạnh và tăng sự gắn kết giữa những người đam mê bóng đá phủi, Giải Bóng đá vô địch sân 7 Bắc miền Trung mở rộng năm 2022 hứa hẹn cống hiến cho khán giả nhiều trận cầu đỉnh cao hấp dẫn, kịch tính, đong đầy cảm xúc.

Các cầu thủ FC Coalition (áo xanh) trong một giải đấu phong trào được tổ chức tại Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 15/10 đến 23/10 tại thành phố Vinh (Nghệ An), quy tụ 12 đội bóng gồm: Phương Huy (Nghệ An), Anh Pháp (Nghệ An), Coalition (Hà Tĩnh), Gia Việt (Quảng Ninh), Mobi (Hà Nội), Hiếu Hoa Aquahaco (Đà Nẵng), BIDV Quang Trung, Mọt (Quảng Bình), Lucky Thanh Hà (Thanh Hóa), Dê Kim Liên (Nghệ An), Quảng Trị (Quảng Trị), Mfast Rồng Việt (Nghệ An).

Các đội được chia thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 6 đội nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội thứ ba thành tích tốt nhất vào chơi vòng tứ kết, bán kết và chung kết. FC Coalition nằm ở bảng C cùng 3 đội Quảng Trị, Mfast Rồng Việt và Dê Kim Liên.

Chiều nay (15/10), đội bóng đến từ Hà Tĩnh có trận ra quân khởi đầu mùa giải gặp FC Mfast Rồng Việt vào lúc 17h30.

FC Coalition vô địch bóng đá thành phố Hà Tĩnh 2022.

FC Coalition thành lập vào năm 2020, nòng cốt là các cầu thủ từng được huấn luyện chuyên nghiệp tại Trung tâm TDTT Hà Tĩnh kết hợp bộ ba trưởng thành từ bóng đá học đường: Hoàng Danh, Viết Hào, Thành Trung. Sau 2 năm hình thành và phát triển, FC Coalition trở thành làn gió mới của bóng đá phong trào Hà Tĩnh nhờ lối chơi ban bật nhỏ đẹp mắt, đậm chất hoa mỹ.

Trong năm 2022, đội bóng này thi đấu khá thành công khi giành chức vô địch bóng đá thành phố Hà Tĩnh mở rộng và hạng 4 giải bóng đá bãi biển Thiên Cầm.

Nguyễn Minh Quang (áo trắng) là nhân tố nổi bật của FC Coalition. Ảnh Internet

Chia sẻ trước giờ bóng lăn, anh Nguyễn Mạnh Tuấn - Trưởng đoàn FC Coalition cho biết: “Đội bóng Coalition mang đến giải này dàn cầu thủ còn khá trẻ, lần đầu tiên vươn ra biển lớn, xác định mục tiêu chơi để tận hưởng và thỏa mãn đam mê. Đồng thời, giúp các em có cơ hội tiếp xúc, cọ xát, học hỏi tích lũy kinh nghiệm từ những ngôi sao phủi tên tuổi như Hạnh Ozil, Long Củi, Việt Hải Dương, Tuấn Anh Jr và giao lưu văn hóa, đặc trưng vùng miền cùng các đội bóng tỉnh bạn”.

Văn Vũ