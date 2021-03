FC New Focus đại diện Hà Tĩnh tham dự giải bóng đá sân 7 Bắc miền Trung

FC New Focus là đại diện duy nhất của bóng đá phong trào Hà Tĩnh tham dự Giải Bóng đá vô địch sân 7 Bắc miền Trung, dự kiến diễn ra từ ngày 6-10/3 tại TP Vinh (Nghệ An).

Giải được Hội Bóng đá phong trào Nghệ An tổ chức lần đầu với mong muốn tạo sân chơi và tăng sự gắn kết cho những người yêu bóng đá sân 7 trong khu vực Bắc miền Trung.

Theo kế hoạch, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 6/3 đến 10/3 tại thành phố Vinh (Nghệ An).

Giải đấu quy tụ 8 đội bóng trong khu vực từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng, bao gồm: Fc Lucky Thanh Hà (Thanh Hoá); Fc New Focus (Hà Tĩnh); Fc Văn Minh, FC Vận Tải Hùng Kiều, FC Phước An, FC Vintaba (Nghệ An); Fc Hiếu Hoa Aquahaco (Đà Nẵng); Fc For You (Thừa Thiên - Huế). Đây đều là những đội bóng đá phong trào mạnh ở các tỉnh.

Văn Minh FC là một trong những đội bóng mạnh của bóng đá phong trào Nghệ An tham gia giải. Ảnh: Văn Minh FC

8 đội bóng sẽ bốc thăm chia thành 2 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết, chung kết.

Chia sẻ với Báo Hà Tĩnh, anh Nguyễn Trường Thi - Đội trưởng FC New Focus cho biết: “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho giải cơ bản đã hoàn thành, toàn đội đã sẵn sàng bước vào thi đấu. Ở giải đấu này, ngoài bộ khung nhân sự cũ, New Focus có bổ sung một số cầu thủ đang thi đấu tại Giải Bóng đá 7 người khu vực miền Bắc (HPL).”

FC New Focus được thành lập từ năm 2012 với nòng cốt là các cầu thủ đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp tại Trung tâm TDTT Hà Tĩnh. Từ khi thành lập đến nay, FC New Focus đã xây dựng được lối chơi đẹp mắt, là đội bóng thi đấu hấp dẫn thu hút nhiều khán giả đến sân theo dõi.

Thùy Dung