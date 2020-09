Lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2020/21 diễn ra khi nào, ở đâu?

Vào đêm ngày 1/10 (giờ Việt Nam), lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2020/21 sẽ diễn ra. Dưới đây là những điều cần biết về sự kiện rất được mong chờ này.

Thời gian, địa điểm diễn ra ở đâu?

Lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2020/21 sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 1/10 (giờ Việt Nam) tại Geneva, Thụy Sỹ.

Sau đó 1 ngày, lễ bốc thăm chia bảng Europa League 2020/21 sẽ diễn ra, lúc 18 giờ. Bongdaplus sẽ tường thuật trực tiếp hai sự kiện này.

Cũng như mọi năm, UEFA sẽ nhân sự kiện này để trao các giải thưởng cá nhân ở mùa giải trước (Cầu thủ, HLV xuất sắc nhất...).

Nhóm 1: Bayern Munich, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, Paris Saint-Germain, Zenit Saint Petersburg, Porto

Nhóm 2: Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax

Nhóm 3: Dynamo Kiev, RB Leipzig, Inter Milan, Olympiacos, Lazio, Atalanta

Nhóm 3 hoặc 4: Lokomotiv Moscow, Marseille,

Nhóm 4: Club Brugge, Borussia Monchengladbach, Istanbul Basaksehir, Rennes, Ferencvarosi

Còn những CLB có thể góp mặt?

Còn 3 CLB cuối cùng sẽ đoạt vé vào vòng bảng Champions League 2020/21 thông qua vòng play-off. Hiện tại, vòng play-off còn 3 cặp đấu gồm: Slavia Prague vs Midtjylland, Olympiacos vs Ominia, Krasnodar vs PAOK, Red Bull Salzburg vs Israel Maccabi Tel Aviv.

Quy luật bốc thăm ra sao?

- 26 CLB vào thẳng vòng bảng sẽ nằm chung bảng với 6 đội giành chiến thắng ở loạt trận play-off, diễn ra vào các ngày 22, 23 và 29, 30/9.

- Các đội sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống (như đã nêu bên trên). Nhóm 1 bao gồm hai nhà ĐKVĐ Champions League và Europa League, cùng 6 CLB vô địch tại 6 giải đấu cấp cao nhất tại hệ thống giải đấu tại châu Âu (Tây Ban Nha, Anh, Đức, Italia, Nga, Bồ Đào Nha). 3 nhóm hạt giống còn lại sẽ được phân chia dựa trên điểm hệ số của mỗi giải đấu, ứng với hệ số UEFA.

- Các CLB cùng giải đấu sẽ không nằm chung bảng với nhau, và thủ tục bốc thăm chính xác phải được xác nhận trước buổi lễ.

Thời gian diễn ra vòng bảng?

- Vòng bảng Champions League sẽ tranh tài bắt đầu từ ngày 20, 21/10 và kết thúc vào ngày 8, 9/12.

Trận chung kết Champions League 2020/21 sẽ diễn ra vào ngày 29/5 trên sân Ataturk Olympic, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

