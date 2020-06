Lịch thi đấu vòng 3 V.League 2020: 18h, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Quảng Ninh

V League vòng 3 diễn ra chiều nay (6/6) với Hà Nội vs HAGL, SLNA vs Đà Nẵng, Quảng Nam vs Thanh Hóa, Quảng Ninh vs Hà Tĩnh; được trực tiếp trên VTV6, VTV5, BĐTV, TTTV, TTTT HD.