Messi giành giải thưởng mà cả đời Ronaldo vẫn chưa có

Siêu sao Lionel Messi của Barcelona đã trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên được vinh danh tại Laureus World Sports Award diễn ra ở thủ đô Berlin, Đức.

Được ra đời từ năm 1999, giải thường niên Nhân vật thể thao tiêu biểu năm Laureus World Sports Awards tôn vinh những cá nhân nổi bật của làng thể thao thế giới trong năm vừa qua.

Mới đây, lễ trao giải Laureus đã được tổ chức tại thủ đô Berlin của Đức. Ở hạng mục dành cho Nam VĐV xuất sắc nhất thế giới của năm thì Lionel Messi (Bóng đá) và Lewis Hamilton (Đua xe công thức 1) cùng nhau chia sẻ giải thưởng này khi hai người nhận được số phiếu bầu bằng nhau.

Trong lịch sử 20 năm tuổi của giải thưởng này, đây cũng là lần đầu tiên một danh hiệu được chia sẻ cho 2 cái tên. Cặp đôi này đã vượt qua Tiger Woods, Rafael Nadal, Marc Marquez và Eliud Kipchoge để vinh danh.

Với cá nhân Messi, anh trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên giành chiến thắng tại Laureus World Sports Award. Trước đó anh từng có 4 lần được đề cử nhưng chưa bao giờ được nhận giải.

Do bận việc dẫn tới không thể tới tham dự giải, Messi đã gửi một video cảm ơn đến sự kiện: "Tôi xin lỗi vì mình không thể có mặt ở lễ trao giải Laureus World Sports Awards. Thật tự hào khi nhận được giải thưởng này, dù tôi đang chơi một môn thể thao tập thể chứ không phải cá nhân.

Tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên được vinh danh. Xin cảm ơn Viện hàn lâm vì đã cho tôi vinh dự này, cảm ơn các đồng đội và cả gia đình của tôi nữa".

Một thành viên khác của môn bóng đá là tập thể CLB Liverpool từng được đề cử ở 2 hạng mục Team of the Year (Đội hình của năm) và Comeback of the Year (Sự trở lại của năm). Đáng tiếc là họ lại không được vinh danh như Messi.

Các hạng mục được vinh danh ở Laureus World Sports Awards 2019 Nam VĐV xuất sắc nhất năm: Lionel Messi (Bóng đá) và Lewis Hamilton (Đua xe công thức 1)

- Nữ VĐV xuất sắc nhất năm: Simone Biles (TDDC)

- Sự trở lại ấn tượng nhất: Sophia Floersch (Đua xe công thức 3)

- ĐT xuất sắc nhất năm: ĐT bóng bầu dục nam của Nam Phi

Hiện tượng đột phá của năm: Egan Bernal (Xe đạp)

- Vận động viên hành động mạo hiểm của năm: Chloe Kim (Trượt ván trên tuyết)

- Đội thể thao xuất sắc nhất năm: ĐT Bóng rổ Tây Ban Nha

Giải thưởng thành tựu trọn đời: Dirk Nowitzki (VĐV bóng rổ đã nghỉ hưu) -

Khoảnh khắc đáng nhớ: ĐT bóng chày nam của Ấn Độ

- Giải thưởng dành cho người khuyết tật của năm: Okana Masters (VĐV trượt tuyết và đua xe đạp Paralympic Mỹ)

Theo Bongda+