Người Hà Tĩnh sôi động cùng World Cup 2022

Trái bóng Al Rihla đã lăn trên các sân cỏ tại Qatar khiến nhịp sống thường nhật của người hâm mộ bóng đá tại Hà Tĩnh trở nên sôi động vào những ngày “ăn, ngủ” cùng World Cup 2022.

Người hâm mộ Hà Tĩnh xem bóng đá tại một quán cà phê ở đường Nguyễn Du.

Rạng sáng 2/12, Tây Ban Nha và Nhật Bản chạm trán trong trận đấu cuối bảng E, World Cup 2022. Trước trận đấu khoảng 30 phút, hàng trăm cổ động viên đã kéo về các quán cà phê bóng đá, nhà hàng ở nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hà Tĩnh để cổ vũ cho đại diện châu Á.

Tại các tuyến phố lớn như: Lê Duẩn, Hàm Nghi, Nguyễn Du… không khó để bắt gặp hình ảnh màn hình TV cỡ lớn, máy chiếu và đông đảo người hâm mộ theo dõi trận đấu. Trong đó, tuyến phố Lê Duẩn là một trong những nơi xem bóng đá sôi động. Ở đây có nhiều nhà hàng, quán cà phê, giải khát liền kề thu hút đông khách đến xem bóng đá. Càng về khuya, lượng khách về đây càng đông, đặc biệt là những ngày cuối tuần hay những đêm có trận cầu với sự góp mặt của đội bóng mà họ yêu thích.

“Thay vì ngồi xem một mình ở nhà, mình cùng nhóm bạn đã cùng nhau lên lịch ra quán cà phê xem để được tận hưởng không khí sôi động của World Cup 2022” - anh Hà Huy Linh (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) chia sẻ. Cũng theo anh Linh, World Cup 4 năm mới có một lần nên đây là dịp không thể bỏ lỡ. Dù diễn ra vào mùa đông ở Việt Nam nhưng múi giờ nhiều trận đấu vòng bảng khá hợp lý nên không riêng gì anh Linh mà nhiều tín đồ túc cầu tại Hà Tĩnh đều tỏ ra hào hứng.

“Những ngày trong tuần mình chỉ xem 1-2 trận, thường là những trận cầu “đinh”, riêng ngày cuối tuần mình có thể dành trọn vẹn thời gian để xem những trận muộn nhất diễn ra vào rạng sáng. Để xem được những trận bóng như thế, mình cũng phải sắp xếp công việc hợp lý” - anh Tuấn Vũ (thị trấn Thạch Hà) cho hay.

Không khí bóng đá trong một quán cà phê trên đường Nguyễn Huy Tự.

Một trong những “tín đồ” yêu thích và xem bóng đá khá đông ở Hà Tĩnh là các học sinh, sinh viên. Bạn Hồ Hòa (học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “World Cup năm nay khác với các kỳ trước khi diễn ra vào cuối năm, điều đó gây bỡ ngỡ với nhiều người. Nhưng với em, đây có lẽ là khoảng thời gian thảnh thơi một chút vì vừa kiểm tra giữa học kỳ xong, em cố gắng sắp xếp lịch học một cách hợp lý để có thể theo dõi những trận đấu lớn mà không ảnh hưởng đến kết quả học tập”. Khi được hỏi đội tuyển nào sẽ lên ngôi vô địch, cậu học sinh lớp 12 tỏ vẻ bối rối: “Khó đoán quá, bởi đội bóng nào cũng có cái hay riêng, trong khi đấu trường World Cup lại tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ. Nhưng dù sao em cũng dành cảm tình cho đội tuyển Pháp, với đầu tàu là ngôi sao trẻ Kylian Mbappé”.

Nhiều trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2022 diễn ra vào các khung giờ rất thuận lợi như 17h, 20h, 22h hay 23h nên phần lớn các nhà hàng, quán nhậu, quán cà phê đều dễ dàng triển khai nhiều chương trình phục vụ người hâm mộ. Các quán cà phê, nhà hàng đều bố trí những màn hình TV lớn, trang trí theo đúng “format” World Cup, cùng đội ngũ nhân viên quảng cáo rầm rộ cả trực tiếp, cả thông qua các nền tảng mạng xã hội để thu hút khách, đồng thời đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi từ bán bia, đồ nhậu cho tới cà phê, giải khát…

Anh Hoàng Hà - chủ nhà hàng Sen Vàng tại đường Lê Duẩn chia sẻ: “Từ sáng sớm, đã có nhiều người gọi đặt chỗ để giữ được vị trí đẹp, ngồi giữa máy chiếu. Khi diễn ra World Cup, nhà hàng đông khách hơn thường lệ. Chúng tôi đã bố trí, sắp xếp lại bàn ghế để có thêm nhiều bàn cho khách hàng. Trong 1 tháng diễn ra World Cup 2022, chúng tôi sẽ áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi để có thể giữ chân khách tới đây xem bóng đá”.

Đông người xem bóng đá trong một quán nhậu trên đường Nguyễn Huy Oánh (TP Hà Tĩnh).

Để việc xem World Cup 2022 thực sự lành mạnh, an toàn, công tác bảo đảm an ninh trật tự được các địa phương đặc biệt chú trọng. Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, hay tổ chức hoạt động trình chiếu các trận đấu đều phải tuân thủ nghiêm những quy định về giờ giấc hoạt động, bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt ký cam kết không để xảy ra nạn cá độ hay tổ chức cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

Mùa World Cup 2022 đã qua 1/3 chặng đường với những trận cầu kịch tính và sự yêu mến của những “tín đồ” trái bóng tròn dành cho World Cup càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Người hâm mộ môn thể thao vua trên toàn thế giới, trong đó có người dân Hà Tĩnh đang được thưởng thức một món ăn tinh thần đầy bổ ích với những trận cầu hấp dẫn, chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ.

Nhật Anh