Ronaldo đề nghị Solskjaer để anh đá chính ở mọi trận đấu tại Ngoại hạng Anh

Theo báo chí Anh, siêu sao Cristiano Ronaldo được cho đã yêu cầu HLV Ole Gunnar Solskjaer phải để anh đá chính ở tất cả các trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

Tờ The Sun dẫn lời một nguồn tin từ Man United như sau: "Ronaldo vô cùng thất vọng vì phải dự bị. Khi đó, Solskjaer cho rằng Ronaldo đã mệt sau trận thắng Villarreal nên quyết định để anh ấy dự bị và sử dụng ở hiệp 2.

Nhưng sau đó, Ronaldo đã nói với Solskjaer rằng anh ấy sẽ nói khi không đủ sức khỏe để thi đấu và CR7 muốn chơi trong mọi trận đấu của Ngoại hạng Anh. Ronaldo cũng nói với Solskjaer rằng anh ấy trở lại để giành mọi danh hiệu và Man United cần phải sử dụng những cầu thủ quan trọng nhất ở tất cả các trận đấu”.

Bản thân Ronaldo cũng thất vọng ra mặt ngay sau trận so tài giữa Man United vs Everton kết thúc với tỷ số 1-1. Ngày hôm đó, HLV Solskjaer tiết lộ lý do để Cristiano Ronaldo lẫn Paul Pogba ngồi dự bị ở trận Man United vs Everton như sau: "Trận đấu với Villarreal ở Champions League 2021/22 khiến chúng tôi hao tổn cả về sức lực và tinh thần, bởi vậy tôi cần phải làm mới đội hình trong cuộc đối đầu Everton.

Nếu muốn tiến xa ở các giải đấu, chúng tôi cần phải xoay tua đội hình. Chúng tôi phải quản lý số phút thi đấu của các cầu thủ và đảm bảo rằng CLB có một đội hình ổn định và đồng hành cùng nhau. Ronaldo cần được nghỉ ngơi sau khi đá đủ 90 phút trước Villarreal.

Cavani và Martial là những cầu thủ tốt, họ cũng rất xứng đáng được đá chính. Màn trình diễn của họ ngày hôm nay cũng rất ấn tượng. Đối với tôi, quyết định này hoàn toàn chính xác. Anthony Martial đã làm tốt, ghi một bàn thắng đẹp còn Edinson Cavani vẫn chơi nỗ lực và đáng lẽ cũng đã có được một pha lập công".

Phát biểu trước trận Leicester vs Man United, Solsa hiểu khát vọng và mong muốn của Ronaldo nhưng ông thừa nhận mình khó có thể đáp ứng được trọn vẹn yêu cầu được ra sân thường xuyên của đồng đội một thời và giờ là học trò: "Chúng ta đều muốn Ronaldo có mặt trên sân, nhưng về mặt thể chất thì cậu ấy không thể chơi mọi trận đấu của đội bóng”.

