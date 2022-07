U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bổ sung 4 cầu thủ tranh tài Giải Bóng đá U15 Quốc gia

Sau thành tích giành ngôi á quân giải Thiếu niên toàn Quốc năm 2021, đội bóng U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) tiếp tục tham dự vòng loại giải bóng đá U15 Quốc gia 2022.

Đội hình chính U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Ảnh: Hoàng Cường)

Trải qua quãng thời gian rèn quân, tập luyện chiến thuật với cường độ cao dưới nắng nóng, các cầu thủ U15 Hà Tĩnh vừa lên đường di chuyển ra Hà Nội để chuẩn bị thi đấu vòng loại Giải Bóng đá vô địch U15 Quốc gia 2022 khởi tranh vào ngày 8/7 tại sân Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Bên cạnh việc lên đường sớm để làm quen thời tiết, sân bãi, U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn thi đấu giao hữu với một số đội bóng miền Bắc nhằm hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng.

U15 HLHT được dẫn dắt bởi HLV Trần Đức Toản và trợ lý Đặng Văn Trường dưới sự cố vấn của Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Thịnh.

HLV Trần Đức Toản chỉ đạo chiến thuật cho học trò

Đội gồm 18 thành viên từng đá giải U13 toàn quốc 2021 và bổ sung 4 nhân tố mới khá chất lượng. Trong đó có 3 cầu thủ (SN 2008) đến từ lò đào tạo trẻ VSH T&T là: Hoàng Văn Minh, Phan Văn Tiến và Võ Quốc Anh.

Đặc biệt, tiền đạo Đặng Đình Chiến Thắng (SN 2007) vừa trở về từ CLB Sông Lam Nghệ An là sự bổ sung rất chất lượng. Chiến Thắng sinh ra ở xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn. Năm 2018, cầu thủ này khoác áo Phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn đạt giải 3 Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Tĩnh. Gần 4 năm được rèn giũa kỹ năng cơ bản ở đội trẻ SLNA, sở hữu thể hình lý tưởng, chơi ở vai trò trung phong cắm, Chiến Thắng được kỳ vọng sẽ làm đầu tàu gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đặng Đình Chiến Thắng trở về từ Sông Lam Nghệ An là sự bổ sung quan trọng cho U15 HLHT.

Mặc dù có đến 21 cầu thủ mới chỉ 14 tuổi, chỉ mỗi Đặng Đình Chiến Thắng đủ 15 tuổi nhưng việc sớm được chạm trán các đội bóng mạnh, quá khứ trải qua nhiều giải đấu lớn cộng với dàn cầu thủ đồng đều, kỹ thuật cá nhân khá tốt giúp U15 HLHT vững tin tranh tài giải đấu này.

Trở lại tập trung sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình dịch bệnh COVID-19 dần ổn định, thầy trò HLV Trần Đức Toản bước vào tập luyện thi đấu đối kháng trên sân 11 người đúng chuẩn, có kích cỡ rộng hơn sân đá giải U13 để các cầu thủ quen dần cảm giác chạy chỗ, chọn vị trí và phán đoán điểm rơi trái bóng...

Trong tháng 6/2022, đội có nhiều trận đấu tập, giao hữu với U15 Sông Lam Nghệ An (2007), U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dù chưa đạt kết quả như ý khi lần lượt thua 2 đội bóng nói trên với tỉ số 2 - 4 và 4 - 5, tuy nhiên theo đánh giá của giới chuyên môn, khoảng cách chênh lệch về trình độ lẫn thể hình thể lực của U15 HLHT không quá lớn so với lứa cầu thủ đàn anh.

Giải U15 Quốc gia 2022 có sự tham gia của 30 đội bóng thuộc các CLB bóng đá chuyên nghiệp, chia thành 6 bảng đấu vòng loại theo khu vực. Các bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt, tính điểm xếp hạng, chọn ra 6 đội xếp thứ nhất mỗi bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt nhất vào chơi vòng chung kết cùng với đội chủ nhà. Trong trường hợp đội chủ nhà đăng cai tham dự vòng loại rồi giành được vị trí nhất/nhì bảng, thì suất chơi ở VCK sẽ được tính đến cho đội xếp thứ nhì còn lại.

U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tập dứt điểm.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại khu vực, U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nằm bảng C do Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đăng cai tổ chức. Đoàn quân của HLV Trần Đức Toản sẽ đối đầu 4 đội bóng U15 gồm: Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam. Các trận đấu bảng C diễn ra tại sân Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Trái bóng giải vô địch U15 Quốc gia năm 2022 sẽ lăn trên sân cỏ cả nước từ ngày 8 đến 31/7 tại các khu vực. Vòng chung kết dự kiến sẽ từ ngày 8 - 18/8 (địa điểm tổ chức chưa xác định).

Chia sẻ về mục tiêu của toàn đội khi tham dự giải, HLV Trần Đức Toản bày tỏ: “Ban huấn luyện nhận định đây là giải đấu rất khó khăn vì những đội bóng trong bảng C đều vượt trội U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về độ tuổi và kinh nghiệm thi đấu. Chúng tôi không đặt nặng áp lực thành tích cho học trò, mà chỉ động viên các em quyết tâm, cố gắng chơi hết mình từng trận một, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, đáp ứng sự kì vọng của người hâm mộ”.

Danh sách U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Mai Quốc Phong (C), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Doãn Mạnh, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Quang Lê, Nguyễn Hữu Tâm, Trần Thanh Bình, Nguyễn Đức Mạnh, Trần Minh Hiếu, Nguyễn Văn Phúc, Lê Quang Trường, Nguyễn Ngọc Mạnh, Trần Đức Mạnh, Trần Gia Bảo, Hoàng Vũ Gia Hưng, Đặng Đình Chiến Thắng, Mai Viết Dũng, Nguyễn Quyết Thắng, Lê Anh Tuấn, Phan Văn Tiến, Võ Đức Anh, Hoàng Văn Minh.

Văn Vũ