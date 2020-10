Vòng 2 V-League 2020 giai đoạn II: Đại tiệc bóng đá ở Pleiku

Cuộc đọ sức giữa HAGL vs Hà Nội FC tại Pleiku là trận đấu được chờ đợi nhất của vòng 2 V-League 2020 giai đoạn II.

Đại tiệc bóng đá ở Pleiku

Trận cầu tâm điểm vòng 2 V-League 2020 giai đoạn II là cuộc đọ sức giữa HAGL vs Hà Nội FC trên sân vận động Pleiku. Tại thánh địa của mình, HAGL đang “độc cô cầu bại” tại V-League 2020.

Đội bóng của bầu Đức hiện là ông vua kiếm điểm trên sân nhà ở V-League 2020. Do đó, “Những chú hổ Bi-Rai” quyết tâm quật ngã nhà đương kim vô địch Hà Nội FC để tiếp tục mạch trận bất bại của mình.

HAGL được dự đoán gặp vô vàn khó khăn trước Hà Nội FC (Ảnh: Dương Thuật).

Tuy nhiên, nhiệm vụ này không hề dễ dàng, khi HAGL thiếu hai mắt xích quan trọng ở hàng phòng ngự là thủ môn Bửu Ngọc và trung vệ Memovic vì án treo giò. HLV Nguyễn Văn Đàn vẫn có phương án thay thế, nhưng những kép phụ của đội bóng Phố núi chưa bao giờ khiến người hâm mộ hài lòng ở mùa giải năm nay.

Sự chênh lệch đẳng cấp giữa đội hình A và đội hình B là một trong những yếu tố khiến “Những chú hổ Bi-Rai” hay bị gục ngã trước những đối thủ già dơ ở những thời khắc quan trọng. Đây là bài học cho HAGL, khi họ cho mượn người quá nhiều ở mùa giải năm nay.

Pleiku là hiểm địa với những đội bóng đã đến đây so tài, nhưng với Hà Nội FC, đội bóng Phố núi cũng thường xuyên gặp khó khăn. Thậm chí, có trận đấu HAGL đã thua tới 3-5 trên sân đấu này. Hiện tại, Hà Nội FC đang có phong độ rất cao, đặc biệt là sau khi hạ gục CLB TPHCM ở vòng 1. Do đó, người hâm mộ của HAGL có lý do để lo lắng.

Phát biểu trước thềm trận đấu, đội trưởng Văn Quyết của Hà Nội FC dành sự tôn trọng rất lớn cho HAGL, nhưng tiền đạo này khẳng định sẽ cùng đồng đội chơi hết sức để kéo sập Pleiku, qua đó giành trọn 3 điểm.

Văn Quyết cho biết: “Hà Nội FC đá ở Gia Lai có trận giành kết quả tốt và có trận không tốt, nhưng theo tôi thì Hà Nội FC cần phải cố gắng hơn nữa vì HAGL có những cá nhân rất tốt, khai thác tốt những khoảng trống, Hà Nội FC sẽ cố gắng để không cho đối thủ có những khoảng trống.

HAGL là tập thể mạnh và có lợi thế sân nhà, Hà Nội FC đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ của mình. Mặc dù vắng Bửu Ngọc và Damir Memovic, nhưng HAGL vẫn còn những cầu thủ dự bị tốt. Do đó, Hà Nội FC phải biết hóa giải điểm mạnh, đồng thời khai thác điểm yếu của đối thủ. Mục tiêu của Hà Nội FC là giành trọn 3 điểm”.

Và màn thư hùng ở Thống Nhất

Pleiku mở hội với trận chiến giữa HAGL vs Hà Nội FC, nhưng vòng 2 giai đoạn II V-League 2020 còn có trận đấu rất đáng chú ý khác là cuộc so tài giữa CLB TPHCM với ứng viên vô địch Viettel tại Thống Nhất.

Sau 2 trận thua tan nát trước HAGL và Hà Nội FC, CLB TPHCM đã tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Nếu muốn đua tranh ngôi vô địch, đội chủ sân Thống Nhất phải thắng tất cả những trận còn lại của mùa giải.

Phi Sơn và các đồng đội ở CLB TPHCM đang gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Dương Thuật).

Đây rõ ràng là nhiệm vụ nặng nề với CLB TPHCM khi những ngoại binh triệu đô của họ chưa biết phát huy giá trị. Đã vậy, CLB TPHCM còn thiệt hại nặng, khi vắng chân sút nội tốt nhất của mình là Công Phượng.

Trước một Viettel đang tràn đầy khí thế, CLB TPHCM chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu như HLV Chung Hae-seong không có đấu pháp hợp lý, nếu như CLB TPHCM nóng vội, rất có thể họ sẽ gục ngã tại sân nhà.

Trong khi CLB TPHCM được đá trên sân nhà thì Sài Gòn FC sẽ làm khách tại Bình Dương. Lịch sử đối đầu giữa hai đội đang nghiêng về đội chủ sân Gò Đậu. Thống kê chỉ ra rằng, Bình Dương có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 lần thất bại khi đối đầu với Sài Gòn FC ở 5 lần đọ sức gần nhất. Do đó, đây là chuyến đi lành ít dữ nhiều với thầy trò HLV Vũ Tiến Thành, khi Bình Dương đang muốn trở lại mạnh mẽ sau trận thua đậm Than Quảng Ninh.

Ngoài các trận tranh chức vô địch thì những cuộc đọ sức của nhóm trụ hạng cũng thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ khi Thanh Hóa vs Quảng Nam, Nam Định vs SHB Đà Nẵng và SL Nghệ An vs Hải Phòng.

Theo VOV