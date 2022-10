Chủ động chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trong những tháng cuối năm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức rà soát các phương án, kịch bản và sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư dự trữ thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ” để triển khai ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai phức tạp có thể xảy ra

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn kiểm tra công tác PCTT&TKCN tại huyện Nghi Xuân (ngày 27/9/2022. Ảnh: Văn Đức.

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc chủ động chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó với thiên tai những tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những tháng còn lại của năm 2022, thiên tai còn diễn biến phức tạp, khó lường với 8 - 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có 3 - 5 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền nước ta dồn dập trong tháng 10 và 11 năm 2022; mưa ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên.

Thực hiện Văn bản số 73/QGPCTT ngày 20/9/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai về việc chủ động chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022, để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả khi xảy ra thiên tai, giảm thiệt hại về người và tài sản, góp phần ổn định đời sống người dân, phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác PCTT và TKCN tại các địa phương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức theo dõi, nắm sát tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc, triển khai công tác theo nhiệm vụ, địa bàn được phân công.

Mưa hoàn lưu bão số 4 đã gây ngập lụt nhiều địa bàn ở Hà Tĩnh từ ngày 28/9-1/10/2022.

Cụ thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24/6/2022 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 14/4/2022 về tăng cường quản lý đê điều chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống lũ bão và công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022, Văn bản số 3773/UBND-NL 1 ngày 14/7/2022 về việc chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với thiên tai phức tạp những tháng cuối năm 2022; tổ chức rà soát các phương án, kịch bản và sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư dự trữ thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ” để triển khai ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai phức tạp có thể xảy ra; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm thiểu thiệt hại; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra thiệt hại lớn do chậm trễ, chủ quan trong chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương mình.

Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác PCTT và TKCN tại các địa phương theo dõi sát tình hình, chủ động đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao và địa bàn được phân công theo dõi theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai và các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Nhà văn hóa cộng đồng thôn Tiền Phong (xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ) phát huy tốt công năng, trở thành nơi tránh trú an toàn cho hàng chục hộ dân khi xảy ra bão, lũ.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, theo dõi chặt chẽ, cung cấp kịp thời, chính xác thông tin nhận định, dự báo, cảnh báo thiên tai đến các Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác PCTT và TKCN tại các địa phương, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; phối hợp với Đài Phát Thanh - Truyền hình, Báo Hà Tĩnh kịp thời đưa tin về diễn biến của thiên tai cho các cấp, các ngành và nhân dân biết để chủ động triển khai ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Giao Sở NN&PTNT (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh) theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó với các tình huống thiên tai.

P.V