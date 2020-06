2 lần dập tắt đám cháy tại Thượng Lộc, các lực lượng tiếp tục “canh lửa”

Đến 17h30 chiều nay (27/6), đám cháy lần thứ 2 ở rừng Thượng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) đã được khống chế. Trước đó, trong đêm 26/6, đám cháy lần thứ nhất đã được dập tắt.

Đám cháy bùng phát trở lại vào khoảng 16h chiều nay

Ông Nguyễn Xuân Diệu - Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc cho biết: Khoảng 16h chiều nay, khoảnh rừng khu vực giáp ranh giữa thôn Anh Hùng và thôn Sơn Bình, xã Thượng Lộc đã bốc cháy trở lại.

Hàng trăm người là lực lượng chức năng, cán bộ, Nhân dân, dân quân tự vệ của điạ phương và các xã lân cận đã có mặt kịp thời tham gia chữa cháy. Đến 17h30 chiều nay, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Diện tích bị cháy trong lần 2 này chủ yếu là rừng thông đang trong thời kỳ khai thác. Nguyên nhân được xác định là do nắng nóng kèm theo gió to nên khu vực rừng bị cháy vào tối 26/6 ở Thượng Lộc bùng phát trở lại.

Lần cháy này, một số diện tích thông đang thời kỳ thu hoạch bị ảnh hưởng

Hiện tại, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xã Thượng Lộc vẫn tiếp tục các hoạt động trực chiến tại khu vực xảy ra cháy đề phòng đám cháy xuất hiện trở lại; đồng thời, đo đạc kiểm đến mức độ thiệt hại của lần cháy thứ 2 này.

Đến 17h30 chiều nay, đám cháy đã được khống chế.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 26/6, khu vực rừng thuộc xóm Thanh Mỹ, xã Thượng Lộc bùng phát cháy.

Đám cháy lần đầu vào tối 26/6 đã thiêu rụi 2,4ha chủ yếu là thực bì.

Ông Phan Anh Tuấn - Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc cho biết, thời điểm đó, nhận được tin báo, huyện Can Lộc đã huy động các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, cán bộ và người dân các xã lân cận với quân số 450 người tập trung dập lửa.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, vụ cháy rừng này được dập tắt. Qua tiến hành đo đạc xác định đám cháy lần thứ nhất ở khu vực rừng xã Thương Lộc gây thiệt hại trên diện tích khoảng 2,4 ha, chủ yếu là thực bì”.

Anh Thư - Minh Đông