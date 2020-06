Báo Hà Tĩnh nhận giải C - Giải Báo chí quốc gia năm 2019

Tối nay (21/6), tại Nhà hát Lớn Hà Nội đang diễn ra Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV, năm 2019.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí quốc gia 2019.

Dự lễ kỷ niệm có: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và các tác giả đạt giải.

Tham dự Giải Báo chí quốc gia năm 2019 có hơn 110 đơn vị cấp hội và 230 cộng tác viên, với 59/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 18/19 Liên chi hội, 34 chi hội trực thuộc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí quốc gia 2019, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu khẳng định, kể từ ngày 21/6/1925, ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản báo Thanh Niên - tờ báo mở đầu, đến nay nền báo chí cách mạng nước ta vừa tròn 95 năm đồng hành cùng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự tin yêu và ủng hộ của Nhân dân, báo chí cách mạng nước ta luôn gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc, thực sự là vũ khí tinh thần sắc bén của Đảng và Nhà nước trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là diễn đàn của Nhân dân trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân phát biểu khai mạc

Qua các giai đoạn lịch sử, các thế hệ nhà báo cách mạng thực sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, như chính lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với những người làm báo cách mạng. Đội ngũ các nhà báo đã tích cực tham gia và tự hào đóng góp xứng đáng vào tiến trình lịch sử của dân tộc trong hơn 90 năm qua.

Giải Báo chí quốc gia Lần thứ XIV – năm 2019 đã thu hút hơn 1.700 tác phẩm dự giải từ khắp nơi trên cả nước. Qua 14 năm thực hiện, đây là giải có số tác phẩm và đơn vị tham dự ở mức cao, cho thấy hiệu quả và sức thu hút của giải đối với họat động báo chí. Công tác thu nhận tác phẩm, tổ chức chấm sơ khảo, chung khảo đã được tiến hành nghiêm túc theo Điều lệ giải, khách quan, công tâm và chuyên nghiệp, trong điều kiện giãn cách xã hội, chống covid-19.

Hội đồng chung khảo đã chấm 140 tác phẩm tiêu biểu được chọn từ vòng sơ khảo và quyết định trao 9 giải A, 21 giải B, 41 giải C và 32 giải khuyến khích theo 11 loại giải, cho những tác phẩm nổi trội nhất, có nội dung tư tưởng tốt, có tính phát hiện và tính chiến đấu cao, có sáng tạo trong cách thể hiện, nhất là sử dụng được những công nghệ làm báo tiên tiến.

Thay mặt Hội đồng Giải báo chí quốc gia, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu chúc mừng các tác giả đoạt giải và chúc mừng những thành tích của đội ngũ những người làm báo cả nước.

“Với truyền thống tốt đẹp đã xây dựng được, với bản lĩnh bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cao, nhất định đội ngũ những người làm báo Việt Nam chúng ta sẽ ngày càng phát triển và tiếp tục gặt hái những thành công mới”- Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ người làm báo trong cả nước trong những năm qua. Thủ tướng khẳng định: Trong gần một thế kỷ qua, kể từ ngày báo Thanh niên - tờ báo khởi đầu của nền báo chí cách mạng Việt Nam, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản số báo đầu tiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng báo chí cách mạng nước ta không ngừng lớn mạnh, khẳng định được vai trò quan trọng và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thủ tướng kêu gọi báo chí cách mạng Việt Nam cần bám sát quan điểm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, diễn biến tình hình trong nước và quốc tế để phản ánh một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời về đời sống xã hội của đất nước, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân.

Báo chí và các nhà báo phải thể hiện được chính nghĩa, phản ánh được “dòng chảy chính” của xã hội, của đất nước, phải “phò chính, diệt tà”. Mỗi bài viết, bản tin, hình ảnh đều phải lan tỏa những giá trị tốt đẹp và năng lượng tích cực, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần khơi dậy và nuôi dưỡng khát vọng về một đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh.

Thủ tướng nhấn mạnh: Trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển như vũ bão hiện nay, làm báo mang tới nhiều cơ hội nhưng cũng vô vàn thử thách, gian nan. Hơn lúc nào hết, đội ngũ người làm báo cần luôn trau dồi bản lĩnh, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, giữ vững giá trị cốt lõi và khẳng định sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam…

Ngay sau phần lễ kỷ niệm là chương trình trao Giải Báo chí quốc gia năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải A cho các tác giả

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao 41 giải B cho các tác giả

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà (ngoài cùng bên trái trong hàng đầu) thay mặt nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh nhận giải C - Giải Báo chí Quốc gia

Tham gia Giải báo chí năm nay, Báo Hà Tĩnh vinh dự nhận Giải C với chùm 5 bài “Nông thôn mới Hà Tĩnh - mới từ ý Đảng, lòng dân” của nhóm tác giả: Mạnh Hà - Thanh Hoài - Huy Tùng - Lê Tuấn.

Nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh tại lễ trao Giải Báo chí quốc gia năm 2019

Chùm bài đã phản ánh rõ nét, sinh động kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới đầy sôi động của Hà Tĩnh với “phương pháp, cách làm sáng tạo và hiệu quả”. Tác phẩm khẳng định, giá trị truyền thống, tinh thần cách mạng “xe chưa qua, nhà không tiếc” của con người Hà Tĩnh trong thời chiến tranh tiếp tục được phát huy trong thời đại mới là yếu tố quan trọng thổi bùng cuộc cách mạng xây dựng nông thôn mới.

Giá trị đó được thúc đẩy nhờ phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo trong gần 20 năm kiên trì, bền bỉ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ đã rất trăn trở phát triển “tam nông”, đặc biệt là trong 10 năm qua nên đã tác động tích cực, làm nên những thành tựu rực rỡ, xây dựng nên những miền quê Hà Tĩnh trù phú, an lành. Tác phẩm cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong hành trình 10 năm xây dựng nông thôn mới, từ đó, đưa ra những nhận định về xu hướng phát triển của NTM Hà Tĩnh trong bối cảnh mới.

Nhóm PV