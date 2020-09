Bí thư Tỉnh ủy gửi thư khen các lực lượng chức năng Hà Tĩnh tham gia phá chuyên án ma túy lớn

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn vừa gửi thư khen các lực lượng: Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh về thành tích tham gia phá chuyên án ma túy lớn vừa đây.

Vào hồi 19 giờ ngày 8/9/2020, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển 98 kg ma túy tổng hợp (93 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 05 kg Ketamin). Đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan trong địa bàn nội địa để đấu tranh bắt giữ.

Quá trình mở rộng chuyên án, ngày 10/9/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Bộ Công an và lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ án; tang vật thu giữ gồm 19 bánh hê-rô-in, 22,5kg ma túy tổng hợp và 260 triệu đồng.

Cùng ngày, tại khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an Lào bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án; tang vật thu giữ 110 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 ô tô.

Tang vật 93 kg ma tuý tổng hợp dạng đá, 5 kg ketamin được cất giấu tinh vi bị lực lượng BĐBP Hà Tĩnh phát hiện từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệt liệt biểu dương cấp ủy, chỉ huy các đơn vị: Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và Cục Hải quan Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án đặc biệt lớn, phức tạp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị phương tiện.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Cục Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn đơn vị, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; trước mắt bảo vệ an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ, chiến sỹ các lực lượng sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hải Nguyễn