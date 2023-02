“Dân vận khéo” thúc đẩy huyện Kỳ Anh về đích nông thôn mới

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo” gắn với xây dựng NTM, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trên tất cả các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy nhanh chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Năm 2022, xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) lựa chọn thôn Phú Minh để triển khai thí điểm mô hình phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn cho vụ xuân 2023 với tổng diện tích trên 65 ha. Bước đầu thực hiện chủ trương tại địa phương gặp không ít khó khăn, trong đó, có việc thay đổi tư duy, tập quán của người dân.

Cánh đồng thôn Phú Minh những ngày đầu thực hiện dồn điền, đổi thửa.

Bám sát sự chỉ đạo của huyện, trên cơ sở đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong Nhân dân, công tác “dân vận khéo” đã được xã và thôn phát huy bằng nhiều hình thức.

Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của xã đã phát huy cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, với các hộ dân chưa thật sự đồng tình, các cán bộ, đảng viên ở Phú Minh đã sẵn sàng nhường đất của mình cho bà con và nhận lại bất cứ thửa đất nào được giao.

Vụ xuân này, bà con thôn Phú Minh, xã Kỳ Phú được canh tác trên những cánh đồng lớn vừa được chuyển đổi.

Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện “dân vận khéo”, phương án thực hiện dồn điền đổi thửa đã sớm nhận được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Từ chỗ có 4 vùng sản xuất, sau quy hoạch, thôn Phú Minh còn 3 vùng với 116 thửa, giảm 1.571 thửa so với ban đầu. Vụ xuân này, toàn bộ diện tích sau chuyển đổi đã được đưa vào sản xuất các loại giống ngắn ngày, chất lượng cao với hy vọng thắng lợi vượt trội và toàn diện.

Ông Hoàng Minh Chung - người dân thôn Phú Minh chia sẻ: “Ban đầu, chúng tôi rất ngại khi phải thay đổi tập quán sản xuất bất lâu. Chúng tôi cũng lo không biết sau chuyển đổi, mình có nhận được thửa đất tốt như trước hay không. Tuy nhiên, nhờ được tuyên truyền, vận động và giúp đỡ của cán bộ thôn, xã, chúng tôi đã làm được một cuộc cách mạng thực sự trong sản xuất”.

Được biết, thực hiện chính sách hỗ trợ phá ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn theo Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy, đến vụ xuân 2023, huyện Kỳ Anh đã hoàn thành việc dồn điền, đổi thửa tại 7 vùng của 7 xã với tổng diện tích 326,83 ha.

Nhà văn hóa thôn Nam Hải (xã Kỳ Hải) ngày khánh thành.

Một trong những công trình mang đậm dấu ấn của công tác “dân vận khéo” ở Kỳ Anh là quá trình xây dựng nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Nam Hải, xã Kỳ Hải. Công trình được khởi công vào đầu tháng 4/2022 với tổng đầu tư là 2,2 tỷ đồng. Sau hơn 7 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đúng vào dịp kỷ niệm ngày đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2022).

Ông Trần Xuân Tịnh - thôn Nam Hải thông tin: “Ban đầu cũng có người còn e ngại việc xây dựng một nhà văn hóa bề thế, rộng rãi như thế sẽ tốn nhiều tiền, mặt khác liệu có sử dụng hết công năng hay không... Thế nhưng, sau khi được cán bộ xã, thôn giải thích kỹ càng, chúng tôi rất háo hức đóng góp tiền và ngày công để xây dựng ngôi nhà chung cho cộng đồng".

Để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tháng 5/2022, xã Kỳ Đồng đã xây dựng mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” tại địa bàn xã. Qua việc tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về ý nghĩa, hiệu quả của việc lắp đặt hệ thống camera giám sát đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, người dân đã đồng tình, ủng hộ.

Chỉ trong vòng 1 tháng kể từ khi triển khai, toàn xã đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát tại 7/7 thôn, gồm 10 điểm với 17 mắt camera, tổng kinh phí 170 triệu đồng từ nguồn ngân sách xã, sự hỗ trợ của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và nguồn xã hội hóa.

Mô hình camera giám sát an ninh của xã Kỳ Đồng ra đời góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cũng với cách làm đó, thời gian qua, tại huyện Kỳ Anh, hàng trăm công trình gắn với mục tiêu xây dựng NTM đã được triển khai, hoàn thành đưa vào dử dụng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Ông Trần Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ Phong trào thi đua “dân vận khéo” huyện Kỳ Anh chia sẻ: “Xác định lòng dân là yếu tố căn bản để tháo gỡ những khó khăn đặt ra, trong triển khai các phong trào, nhiệm vụ, chúng tôi luôn hướng về người dân, tìm hiểu sát sao những khó khăn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con và tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Từ đó, có kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân chung sức, đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua. Phong trào “Dân vận khéo” đã thực sự đạt được mục đích: nói và làm cho dân hiểu, dân tin, dân đồng tình và thực hiện đúng chủ trương của Đảng và các chính sách của Nhà nước".

Trong quá trình lãnh đạo xây dựng NTM, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở thường xuyên phát huy vai trò gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên; sâu sát, gần gũi với Nhân dân; luôn học hỏi dân, nghe dân nói, nói cho dân hiểu, hướng dẫn cho dân làm và làm để dân tin.

Phong trào “Thi đua dân vận khéo” đã góp phần đem lại sự tươi mới trong bức tranh NTM huyện Kỳ Anh.

Phong trào “Thi đua dân vận khéo” ở huyện Kỳ Anh phát huy hiệu quả đã góp phần huy động mạnh mẽ nội lực sức dân. Từ năm 2022 đến nay, toàn huyện đã xây dựng và nhân rộng được trên 360 mô hình ở nhiều lĩnh vực, trong đó 67 mô hình cấp huyện và hơn 293 mô hình cấp xã, tạo được sức lan tỏa và hiệu quả tích cực trên các mặt của đời sống xã hội.

Đến thời điểm hiện tại, huyện Kỳ Anh đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, cấp huyện đã đạt 4/9 tiêu chí gồm: quy hoạch; điện; thủy lợi và PCTT; hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công. Tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng NTM năm 2022 đạt 149,355.4 tỷ đồng, trong đó vốn huy động xã hội hóa và đóng góp của người dân chiếm 40,25%. Năm 2022, toàn huyện có hơn 450 hộ tham gia hiến 25.732 m2 đất, hàng ngàn ngày công, tự nguyện chặt bỏ cây xanh, tháo dỡ hàng rào xây và nhiều công trình khác, ước tính tổng giá trị 69,128 tỷ đồng.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phát huy, nâng tầm công tác dân vận và phong trào xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Qua đó, huy động tối đa sức dân nhằm xây dựng nhiều công trình, nâng cao đời sống cho Nhân dân, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2023 theo đúng kế hoạch. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh Trần Thành Nam

Vũ Huyền