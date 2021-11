Đoàn kết tạo sức mạnh, đưa Hà Tĩnh vượt qua gian khó

Hà Tĩnh đã trải qua một năm với nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng, “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, chính trong những thời điểm đó, tinh thần đoàn kết, ý chí của các tầng lớp nhân dân càng phát huy giá trị, tạo nên sức mạnh để tỉnh nhà vững vàng vượt qua gian khó.

Đoàn kết, nghĩa tình trong đại dịch

Dù đã rèn cho mình bản lĩnh, sự chủ động sống chung với thiên tai, dịch bệnh nhưng người Hà Tĩnh vẫn bất ngờ, có lúc lao đao trước diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh của dịch COVID-19.

Các lực lượng phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

Đầu tháng 6/2021, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong cộng đồng khiến Hà Tĩnh phải áp dụng biện pháp cách ly y tế ở nhiều địa phương. Các ca bệnh tăng đồng nghĩa với việc tạo áp lực lên hệ thống y tế; nhiều gia đình, người dân phải cách ly đã tạo gánh nặng cho chính quyền, các tổ chức đoàn thể cơ sở.

Trong thời điểm khó khăn đó, tinh thần đoàn kết vì cộng đồng đã được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Nhiều cách làm sáng tạo được người dân, tổ chức đoàn thể áp dụng để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Những bếp ăn công đoàn luôn đỏ lửa trong mùa dịch để hỗ trợ công dân tại các khu cách ly.

Đó là những “gian hàng 0 đồng” cho người nghèo, những “shipper áo xanh” tình nguyện vận chuyển hàng hóa cho người dân vùng phong tỏa, những tổ nhóm phụ nữ đi chợ hộ gia đình cách ly, các bếp ăn công đoàn đỏ lửa suốt mùa dịch...

Khi dịch bệnh ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam bùng phát mạnh, hàng chục nghìn lao động sinh sống và làm việc tại đây đã chọn cách trở về quê hương. Trên hành trình trở về quê của người dân, từng nhóm người tại các địa phương đã chuẩn bị sẵn thức ăn, nước uống, chăn màn, quần áo, xăng và cả tiền mặt để tiếp sức cho bà con. Những xa lạ lại trở nên ấm áp trong nghĩa đồng bào.

Người dân Hà Tĩnh tiếp sức cho đồng bào trên đường hồi hương.

Chính quyền Hà Tĩnh đã dang rộng vòng tay đón những người con xa quê trở về. Những chuyến tàu, chuyến bay, chuyến xe miễn phí đưa công dân trở về quê an toàn là dấu ấn của chính sách nhân văn, tinh thần đoàn kết, truyền thống nghĩa tình.

Chị Nguyễn Thị Nhung (xã Kỳ Thượng - huyện Kỳ Anh) là một trong những công dân may mắn được chính quyền địa phương đón về trong đợt dịch vừa qua xúc động chia sẻ: “Nhiều tháng mắc kẹt ở Bình Dương, lại có con nhỏ, tôi đã vô cùng hoang mang khi dịch bùng phát, lây lan quá nhanh. Được đón về an toàn, tôi thấy mình quá may mắn và vô cùng biết ơn các cấp, ngành tỉnh nhà”.

Nhiều phụ nữ và trẻ em được đón về quê bằng máy bay. (Ảnh Đình Nhất).

Trong các đợt dịch bùng phát, các địa phương, đoàn thể, cá nhân đã ủng hộ 288.614 suất ăn trị giá hơn 10 tỷ đồng cho các khu cách ly. Phụ nữ và trẻ em được quan tâm đặc biệt với nhiều chương trình như: đón về quê, trao tặng sữa cho phụ nữ mang thai, gửi tiền hỗ trợ phụ nữ vừa sinh con đang mắc kẹt tại các tỉnh phía Nam...

Không chỉ đoàn kết giúp nhau trong đại dịch, người dân Hà Tĩnh còn chắt chiu nghĩa tình gửi đến miền Nam trong thời điểm khó khăn. Hơn 1.300 tấn hàng hóa trị giá trên 20 tỷ đồng là những món quà, tấm lòng thơm thảo mà người dân Hà Tĩnh gửi trao cho đồng bào miền Nam. Tỉnh Hà Tĩnh cũng ủng hộ 2 tỷ đồng cho đồng bào TP Hồ Chí Minh phục vụ chống dịch.

Người dân miền Nam tiếp nhận hàng hóa từ Hà Tĩnh gửi vào.

Các đoàn cán bộ y tế của Hà Tĩnh tình nguyện lên đường chi viện cho miền Nam với quyết tâm bước vào trận chiến cam go, càng minh chứng thêm cho tinh thần “tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

"Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Hà Tĩnh phải gồng mình để ứng phó với đợt lũ lịch sử cuối tháng 10/2020. Chưa khỏi khó khăn vì cơn đại hồng thủy lại phải đối mặt với làn sóng mới của đại dịch COVID-19 khiến cuộc sống của người dân càng thêm khó khăn.

Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn khởi công nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Thực hiện phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở Hà Tĩnh đã nỗ lực triển khai nhiều chính sách an sinh cho người nghèo, đối tượng yếu thế.

Với sự linh hoạt trong cách thức vận động, từ đầu năm đến nay, Quỹ Vì người nghèo của tỉnh đã huy động được gần 40,4 tỷ đồng. Theo đó, đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa hơn 600 nhà đại đoàn kết trị giá hơn 31 tỷ đồng, trao 525 mô hình sinh kế trị giá trên 1,6 tỷ đồng; hàng trăm triệu đồng được chi hỗ trợ người nghèo khám chữa bệnh, tặng quà hoàn cảnh khó khăn...

Nguồn an sinh xã hội huy động cũng đã xây mới, sửa chữa được gần 260 căn nhà trị hơn 12 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại xã Thạch Châu.

Với phương châm “cho cần câu, không cho con cá”, các hộ được lựa chọn hỗ trợ mô hình sinh kế là những gia đình khó khăn nhưng còn sức lao động, có quyết tâm thoát nghèo. Nhờ sự định hướng đúng đắn, sâu sát trong giám sát, hướng dẫn của chính quyền địa phương, MTTQ và các đoàn thể, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, giúp người dân ổn định đời sống, tạo động lực cho họ vươn lên thoát nghèo.

Anh Phan Văn Hải (thôn 2, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang) chia sẻ: “Con bê giống của MTTQ huyện hỗ trợ cho gia đình tôi từ hai năm trước đã sinh sản nhiều lứa bê con. Nhờ bán con giống, gia đình tôi có thêm kinh phí để phát triển sản xuất và năm nay đã thoát nghèo”.

Hơn 100 học sinh nghèo được hỗ trợ học đại học từ chính sách nhân văn của tỉnh. (Trong ảnh: VNPT Hà Tĩnh trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh khó khăn vào đại học). Ảnh Đình Nhất.

Xác định đầu tư cho giáo dục là hướng đầu tư bền vững, Hà Tĩnh đã có nhiều chính sách nhân văn, kịp thời, thiết thực hỗ trợ đối tượng học sinh nghèo. Lần đầu tiên, tỉnh thành lập Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học. Hơn 100 em học sinh nghèo đã có cơ hội bước chân vào giảng đường đại học, vững vàng trên hành trình thực hiện ước mơ của cuộc đời.

Đoàn Thanh niên huyện Thạch Hà trao tặng điện thoại cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, “Tiếp sức đến trường”, “Nâng bước em tới trường”... được các cấp, ngành triển khai hiệu quả, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cộng đồng, góp phần giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, học sinh vùng dịch “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.

Đồng lòng vượt khó phát triển

Năm 2021, dù trong điều kiện đặc biệt do dịch bệnh, Hà Tĩnh vẫn tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu chiếm 99,86% tổng số cử tri. Điều đó khẳng định được tinh thần đoàn kết, đồng lòng, thống nhất ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà.

Hà Tĩnh tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cao. (Ảnh Thùy Dương).

Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nhưng Hà Tĩnh cùng cả nước đã, đang và sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện “mục tiêu kép”: vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất, ổn định đời sống người dân. Để thực hiện tốt mục tiêu đó đòi hỏi phải phát huy nhiều hơn sự đồng lòng, ý chí quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân.

Thực tế công tác phòng, chống dịch thời gian qua cho thấy, công lao, thành quả của cả hệ thống chính trị và đại đa số người dân có thể “đổ sông, đổ biển” nếu một cá nhân thiếu ý thức chấp hành nghiêm các quy định chung. Thực tế cũng chứng minh “vắc-xin ý thức” là vắc-xin tốt nhất trong phòng, chống dịch ở mọi thời điểm.

Hà Tĩnh nỗ lực thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, phát triển sản xuất.

Chống dịch từ trong ý thức đến hành động để mỗi người dân trở thành một “chiến sỹ” trên mặt trận này. Bên cạnh đó, tại mỗi cộng đồng dân cư, mỗi nhà máy, xí nghiệp đều cần phát huy cao độ tinh thần vì cộng đồng, vì lợi ích chung của tập thể. Có vậy, dịch bệnh mới sớm được kiểm soát để phục vụ phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chia vui cùng người dân trong ngày khai trương ngôi nhà trí tuệ tại thôn Tân Tiến (xã Tân Lâm Hương - Thạch Hà). Ảnh Đình Nhất.

Năm nay, Này hội Đại đoàn kết trầm lắng hơn mọi năm bởi thiếu vắng những hoạt động mang tính cộng đồng, nhưng không vì thế mà mất đi ý nghĩa của tinh thần sẻ chia, đoàn kết và quyết tâm vượt khó vươn lên.

Những công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ - ngôi nhà trí tuệ; hàng nghìn căn nhà tránh lũ cho người dân được khánh thành, đưa vào sử dụng trong dịp này càng tô đậm thêm ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn kết chính là sức mạnh để Hà Tĩnh vượt qua gian khó, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Ảnh tư liệu.

Năm 2021 dần trôi về mốc cuối, khó khăn vẫn còn đó. Song, với truyền thống đoàn kết, ý chí vượt khó, tin tưởng, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ lấy khó khăn, thách thức làm động lực phấn đấu, vươn lên, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân

