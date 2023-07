Đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghệ sinh học phát triển khá của cả nước

Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2030 - Phát triển công nghệ sinh học đạt trình độ tiên tiến so với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ trong các lĩnh vực: nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp chế biến thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm, y tế dự phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh và bảo vệ môi trường. Xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành một ngành kinh tế - kỹ thuật công nghệ cao, sản xuất được một số sản phẩm chủ lực, có đóng góp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. - Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ sinh học chất lượng cao, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tài chính đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học rộng rãi trong các ngành, lĩnh vực. Thành lập Trung tâm công nghệ sinh học hoạt động hiệu quả. - Công nghiệp sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đóng góp 7% vào GRDP của tỉnh; bảo đảm nhu cầu thiết yếu của xã hội. Tầm nhìn đến năm 2045 Hà Tĩnh là tỉnh có công nghệ sinh học phát triển khá so với trong nước, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo về công nghệ sinh học hoạt động hiệu quả, tăng trưởng nhanh. Công nghiệp sinh học đóng góp 10 - 12% vào GRDP của tỉnh.