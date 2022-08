Hà Tĩnh sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Ngày mai (30/8), Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào chính thức diễn ra tại Hà Tĩnh. Đến thời điểm này, các đơn vị đã cơ bản hoàn thành những phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho sự kiện trọng đại này.

Nhiều hoạt động hợp tác ý nghĩa, vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào

Những ngày qua, khắp các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đều diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Hội LHPN Hà Tĩnh và Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khăm Muộn (Lào) vừa phối hợp tổ chức thành công tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện công tác hội.

Vào sáng ngày 27/8, Hội LHPN Hà Tĩnh và Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khăm Muộn (Lào) phối hợp tổ chức thành công tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện công tác hội. Qua đó, tổ chức hội hai địa phương đã trao đổi hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về công tác hội phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ trong phát triển kinh tế, sản xuất sản phẩm theo hướng hàng hoá, quy mô lớn; vai trò của cán bộ, hội viên hội phụ nữ các cấp trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà cho biết: Trong suốt 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Lào, Hội LHPN Việt Nam và Liên hiệp Phụ nữ Lào nói chung, tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh giáp biên với Lào nói riêng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Những kinh nghiệm được trao đổi tại buổi tọa đàm giúp hội phụ nữ 2 tỉnh hiểu hơn về tình hình phát triển của nhau. Qua đó, sẽ xây dựng những kế hoạch cùng hỗ trợ nhau để phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng CSVN, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập liên hợp ngăn chặn người di cư tự do và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam – Lào.

Cũng trong dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bôlikhămxay (Lào) tổ chức diễn tập liên hợp ngăn chặn người di cư tự do và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam - Lào. Diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp trong xử lý tình huống, giải quyết các vụ việc xẩy ra trên biên giới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng biên giới Việt Nam - Lào nói chung và khu vực biên giới giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh - Bôlikhămxay nói riêng, hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Trong chuỗi những hoạt động thực hiện kế hoạch “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, trước đó vào đầu tháng 7, đoàn cán bộ tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đã có chuyến công tác trên đất bạn Lào.

Đoàn đã trực tiếp khảo sát, làm việc với các tỉnh Bôlikhămxay và Khăm Muồn, bàn các giải pháp phát triển kinh tế; tiếp tục gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, đẩy mạnh quan hệ hợp tác để đưa quan hệ chính trị - đối ngoại giữa Hà Tĩnh với các địa phương của Lào đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, giữa tháng 8 vừa qua, Hà Tĩnh cũng vinh dự là địa phương được hai Ủy ban Hợp tác hai nước Việt Nam - Lào tổ chức sự kiện hội nghị giữa kỳ năm 2022.

Hà Tĩnh được chọn là nơi tổ chức hội nghị giữa kỳ giữa hai Ủy ban Hợp tác hai nước Việt Nam - Lào.

Tiếp nối thành công của hội nghị giữa kỳ, đoàn công tác Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, Bộ KH&ĐT Lào cũng đã có chương trình làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về một số nhiệm vụ hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm

Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào tại Hà Tĩnh sẽ được tổ chức vào sáng 30/8 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh. Trước đó, tối 29/8 sẽ diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”, gặp gỡ các nhân chứng và đại diện thế hệ trẻ.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh - nơi diễn ra lễ kỷ niệm đã được trang hoàng rực rỡ.

Là một trong những đơn vị đầu mối tại sự kiện lễ kỷ niệm, Sở Ngoại vụ đang gấp rút hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng để đảm bảo cho sự kiện diễn ra thuận lợi nhất. Sở đã triển khai dịch các khẩu hiệu bằng tiếng Lào cho các đơn vị phục vụ cho công tác tuyên truyền; phối hợp Sở VH-TT&DL cung cấp nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Lào về các băng rôn, ma-két phục vụ lễ kỷ niệm; cung cấp các hình ảnh liên quan đến công tác hợp tác giữa Hà Tĩnh với các địa phương Lào để trưng bày tại lễ kỷ niệm.

Các đơn vị đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn cho biết, Sở đã phối hợp với các địa phương của nước bạn Lào rà soát danh sách các tập thể, cá nhân của nước bạn Lào có thành tích xuất sắc trong công tác vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước để đề xuất Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh vinh danh, khen thưởng. Kịch bản chương trình nghệ thuật và lễ kỷ niệm cũng đã được xây dựng theo kế hoạch. Công tác hậu cần, kế hoạch đón tiếp các đoàn đại biểu nước CHDCND Lào, lãnh đạo trung ương về dự lễ đã được xây dựng chi tiết, cụ thể. Nhìn chung, đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho lễ kỷ niệm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt chương trình Giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”.

Ngoài ra, thời gian qua, Báo Hà Tĩnh đã mở các chuyên trang, chuyên mục về quan hệ Việt - Lào nói chung và Hà Tĩnh với các tỉnh bạn Lào nói riêng; đặc biệt là đã hoàn thành số báo đặc biệt phục vụ sự kiện. Đài PT&TH tỉnh xây dựng phóng sự hợp tác giữa Hà Tĩnh với các địa phương Lào; phối hợp tổ chức tổng duyệt chương trình Giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình hai mái Trường Sơn”.

Phó Giám đốc Đài PT&TH Hà Tĩnh Trần Thị Phương Hoa chia sẻ, các chương trình giao lưu nghệ thuật và lễ kỷ niệm sẽ được Đài PT&TH tỉnh thực hiện truyền hình trực tiếp. Riêng chương trình giao lưu nghệ thuật sẽ có 3 nôi dung chính, gồm: các tiết mục văn nghệ, phóng sự về mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào và giao lưu các nhân chứng và thế hệ trẻ. Đến nay, các nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đơn vị đang tổ chức rà soát và tổng duyệt nội bộ để đảm bảo các chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.

Ghi nhận tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh - nơi diễn ra lễ kỷ niệm, cờ hoa đã được trang hoàng rực rỡ. Phía trong hội trường, ma-két, khánh tiết, khẩu hiệu đang được trang trí đảm bảo nghiêm trang, long trọng. Bên ngoài sảnh trung tâm có các băng rôn chào mừng bằng song ngữ Việt - Lào mang lại bầu không khí vui tươi, phấn khởi trước thời gian khai mạc lễ kỷ niệm.

Dương Chiến