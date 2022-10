Hà Tĩnh tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp phát triển bền vững

Dù mới thành lập cách đây 4 năm nhưng Trường Tiểu học, THCS&THPT Albert Einstein đã có bước phát triển ổn định. Hiện tại, trường có quy mô 53 lớp với tổng số 1.400 học sinh, có 169 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường là một trong những đơn vị tiên phong trong đổi mới dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Nằm trong hệ thống giáo dục tư thục trên địa bàn Hà Tĩnh, sau 4 năm thành lập, đến nay, Trường Mầm non quốc tế Nguyễn Du Plus đã có 27 lớp với tổng số gần 700 học sinh, 115 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư hiện đại, khang trang, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Trường liên cấp hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh là hệ thống liên cấp được đào tạo bài bản từ bậc học mầm non. Qua 6 năm đi vào hoạt động, hiện nay, trường có 140 cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ đào tạo, chăm sóc gần 1.000 học sinh ở các bậc học. Với việc thực hiện kết hợp chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT; chương trình hội nhập quốc tế, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, trường ngày càng tạo dựng được thương hiệu và niềm tin đối với phụ huynh.