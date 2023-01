Vững tin vào năm mới!

Đất nước, quê hương Hà Tĩnh chào xuân trong niềm tin và kỳ vọng mới! Năm cũ nhiều khó khăn đã đi qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vững tin bước vào năm mới 2023 với khí thế, quyết tâm và nỗ lực bứt phá mới.

Vui tươi chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2023” ở TP Hà Tĩnh

Năm 2022, một năm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp; đất nước, tỉnh nhà gặp nhiều khó khăn. Dịch COVID-19 bùng phát và hoành hành trong những tháng đầu năm; nền kinh tế tuy được phục hồi nhưng phát triển chậm và không vững chắc, lạm phát tăng cao; trong tỉnh, tình trạng sụt giảm về sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ lực, diễn biến thất thường của thời tiết, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số dự án đầu tư... đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phục hồi và phát triển KT-XH.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (KKT Vũng Áng) là nhà máy nhiệt điện than lớn nhất miền Trung với quy mô 2 tổ máy phát điện, tổng công suất 1.200 MW. Nhà máy hiện đang tạo việc làm cho hơn 450 lao động và là đơn vị đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

Trong bối cảnh đó, với đường lối đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm, đoàn kết, ủng hộ, tin tưởng, chia sẻ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tựu đáng phấn khởi trên các lĩnh vực. KT-XH tỉnh nhà tiếp tục phục hồi và phát triển. Các chương trình, dự án được đẩy nhanh tiến độ. Năm 2022, Hà Tĩnh là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các chương trình, chính sách phục hồi phát triển KT-XH, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh được triển khai kịp thời. Cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Các sự kiện chính trị, văn hóa lớn được tổ chức tạo dấu ấn tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định; an sinh xã hội được đảm bảo.

Các chương trình, chính sách phục hồi phát triển KT-XH, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh được triển khai kịp thời.

Những kết quả đáng phấn khởi đó cho thấy, càng khó khăn, thử thách thì bản lĩnh, ý chí, khát vọng vươn lên của con người Hà Tĩnh càng được thể hiện rõ. Đặc biệt, những giá trị truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách càng được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Tất cả đã kết thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực thúc đẩy tỉnh nhà tiến nhanh, tiến mạnh về phía trước.

Năm 2023 là năm bản lề, tạo đà tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra; là năm tập trung bứt phá để hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Với khí thế rạo rực chào xuân, với tinh thần quyết tâm và khát vọng bứt phá, chúng ta hãy cùng nắm chắc tay, kết thành sức mạnh tổng hợp để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững vàng trên từng bước đường đi đến mục tiêu đã định.

Mặc cho bao biến đổi của khí hậu, mùa xuân đã trở về thật đúng hẹn.

Trước hết, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh theo Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới theo tinh thần của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, khâu đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, điều hành ngân sách Nhà nước, đầu tư công năm 2023 cụ thể từng tháng, từng quý; phổ biến và xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh, mở đường hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050...

Cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh...

Trong niềm hân hoan đón chào năm mới, chúng ta như nghe đâu đây tiếng Bác Hồ vang vọng, lại nhớ tới công lao trời biển của Người, thêm vững tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã vạch ra cho toàn dân tộc. Tiếp bước Người, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Hà Tĩnh nguyện đoàn kết một lòng, dồn mọi tâm huyết và nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, thử thách để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh; đưa Hà Tĩnh sớm thành tỉnh khá của cả nước.

Xuân Quý Mão về! Chúng ta như nghe tiếng cựa mình của chồi non trong gió ấm mùa xuân, tiếng còi tàu giục giã nơi cầu cảng Vũng Áng; náo nức đón lễ khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong ngày đầu năm mới và mở rộng cánh cửa mời các nhà đầu tư lớn đến đặt niềm tin vào Hà Tĩnh đất lành… Cùng đoàn kết một lòng, thắp sáng khát vọng vươn tới, vững tin vào năm mới!

Mặc cho bao biến đổi của khí hậu, mùa xuân đã trở về thật đúng hẹn. Khép lại những khó khăn, thách thức của năm cũ, người Hà Tĩnh đã mượn hơi ấm của mùa xuân để vun đắp vào lòng mình những ước vọng mới, những niềm tin yêu mới...

