“Bơm” vốn giúp hợp tác xã Hà Tĩnh duy trì chuỗi sản xuất

Nguồn vốn ưu đãi của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) Hà Tĩnh đã giúp các đơn vị tiếp tục duy trì chuỗi sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động trong thời điểm nhiều bất lợi do đại dịch COVID-19.

HTX May Ngọc Trâm (xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên) chuyên may gia công hàng xuất khẩu đi thị trường Mỹ và các nước Châu Âu. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị gặp nhiều khó khăn khi phí vận chuyển hàng hóa gia tăng cũng như nhiều đơn hàng bị gián đoạn vì thiếu nguyên phụ liệu đầu vào. Tuy vậy, để hoàn thiện các hợp đồng đã ký kết theo tiến độ và “giữ chân” khách hàng lâu dài, HTX vẫn tiếp tục đầu tư thêm hạ tầng và máy móc thiết bị.

HTX May Ngọc Trâm chuyên may gia công hàng xuất khẩu đi thị trường Mỹ và các nước Châu Âu.

Chị Đặng Thị Ngọc Trâm – Giám đốc HTX May Ngọc Trâm cho hay: “Trước đây, xưởng may của HTX đóng ở xã Cẩm Lạc. Để thuận tiện cho việc giao thương, chúng tôi vừa đầu tư xây dựng nhà xưởng và mua thêm máy móc để chuyển về hoạt động tại xã Cẩm Trung. Rất may trong thời điểm khó khăn này, đơn vị đã được Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh cho vay 550 triệu đồng vốn ưu đãi. Hạ tầng đảm bảo, chúng tôi đã duy trì ổn định chuỗi sản xuất và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho trên 20 lao động với mức lương bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng”.

HTX Chăn nuôi tổng hợp Đồng Môn (TP Hà Tĩnh) hiện đang phải đối mặt với nhiều bất lợi khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục “leo thang” trong khi giá lợn hơi tiếp tục “lao dốc” và sức tiêu thụ sản phẩm cũng giảm do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, đơn vị này đã được Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh tiếp vốn để có thêm nguồn lực tái đầu tư, tạo việc làm thường xuyên cho 14 lao động với mức lương từ 6 triệu đồng/người/tháng trở lên.

HTX Chăn nuôi tổng hợp Đồng Môn đang duy trì quy mô 3.000 con lợn nái và 1.000 con lợn thịt/lứa.

Ông Nguyễn Chính Cảnh - Giám đốc HTX Chăn nuôi tổng hợp Đồng Môn cho biết: “Trận lũ lịch sử hồi tháng 10/2020 đã gây thiệt hại nặng nề, HTX thua lỗ 18 tỷ đồng. Hiện nay, chúng tôi đang nỗ lực vượt qua khó khăn để không đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh. HTX hiện đang duy trì hoạt động chăn nuôi với quy mô 3.000 con lợn nái và 1.000 con lợn thịt/lứa, doanh thu khoảng 35 tỷ đồng/năm".

HTX May Ngọc Trâm và HTX Chăn nuôi tổng hợp Đồng Môn là 2 trong số nhiều đơn vị chịu tác động trực tiếp từ đại dịch COVID-19 và đang được Quỹ phát triển HTX Hà Tĩnh tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh lựa chọn các HTX có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi để hỗ trợ cấp vốn.

Ông Trần Quốc Hoàng – Quyền Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh thông tin: “Đại dịch đã tác động không nhỏ tới hoạt động của khối kinh tế tập thể. Tuy vậy trong khó khăn, các HTX vẫn nỗ lực duy trì chuỗi sản xuất trong trạng thái bình thường mới và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh luôn đồng hành để khối kinh tế tập thể vươn lên. Theo đó, Quỹ đã tập trung lựa chọn các HTX có nhu cầu, có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi để tư vấn, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn. Từ đầu năm lại nay, Quỹ đã giải ngân 24 dự án với số tiền gần 10 tỷ đồng; lũy kế tổng số dự án vay vốn tại Quỹ đến thời điểm này là 243 dự án với doanh số cho vay đạt trên 82,3 tỷ đồng".

Nhìn chung, các đơn vị được vay vốn tại Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Nhờ nguồn vốn này, các HTX đã đầu tư xây dựng công trình và đi vào sản xuất kinh doanh, mang lại lợi nhuận đáng kể cho HTX và thành viên. Đặc biệt, một số cơ sở đã có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, tạo được các mô hình mới trong sản xuất kinh doanh, trong xây dựng nông thôn mới.

Được biết, không chỉ cấp vốn kịp thời, từ đầu năm lại nay, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh đã thực hiện điều chỉnh kỳ hạn nợ cho 20 HTX, giúp giảm bớt áp lực trong giai đoạn khó khăn. Đồng thời, Quỹ còn ký giao ước phối hợp với Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh trong công tác tuyên truyền và đồng hành trong thẩm định, giải ngân cho các HTX có nhu cầu về nguồn vốn lớn.

HTX Thu mua và chế biến thủy hải sản Phú Khương (huyện Kỳ Anh) được Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh cấp vốn đầu tư hạ tầng.

“Bên cạnh tác động xấu của đại dịch COVID-19, thời gian qua, nhiều dịch bệnh trên đàn vật nuôi cũng khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX gặp khó, nguồn thu sụt giảm mạnh. Hiện tại với 61 HTX trực tiếp đăng ký vay vốn tại Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh với số tiền vay 90,05 tỷ đồng và 36 HTX đăng ký vay vốn qua UBND các huyện, thành, thị với số tiền vay 35,2 tỷ đồng, có thể thấy, nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh của khối kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay rất lớn. Kính đề nghị tỉnh tăng mức bổ sung vốn hàng năm cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh lên 5 tỷ đồng/năm để phục vụ nhu cầu vay của các đơn vị” - Quyền Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Hà Tĩnh Trần Quốc Hoàng kiến nghị.

Thu Phương