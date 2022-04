Các nhà băng ở Hà Tĩnh mạnh tay “siết” vốn đầu tư bất động sản

Đến 31/3/2022, dư nợ cho vay lĩnh vực BĐS là 10.593,19 tỷ đồng, chiếm 13,45% dư nợ toàn địa bàn, tăng 10,12% so với cuối năm 2021. Trong đó, dư nợ lĩnh vực BĐS với mục đích tự sử dụng là 9.822,82 tỷ đồng, chiếm 92,72% dư nợ cho vay lĩnh vực BĐS, tăng 6,76% so với cuối năm 2021; dư nợ lĩnh vực BĐS với mục đích để bán, cho thuê, cho thuê lại là 745,73 tỷ đồng, chiếm 7,04% dư nợ cho vay lĩnh vực BĐS, tăng 89,26% so với cuối năm 2021; dư nợ kinh doanh BĐS khác là 24,64 tỷ đồng, chiếm 0,24% dư nợ lĩnh vực BĐS, giảm 1,56% so với cuối năm 2021.