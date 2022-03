Doanh nghiệp Đồng Nai đề xuất nghiên cứu xây dựng nhà máy điện sinh khối tại Hà Tĩnh

Sau 13 tháng khởi công xây dựng, Nhà máy Sản xuất, chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát Hà Tĩnh (giai đoạn 1) do Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát (thuộc Tập đoàn An Việt Phát) làm chủ đầu tư tại phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã đi vào hoạt động.