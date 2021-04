Hà Tĩnh đề xuất nâng cấp QL1 đoạn KKT Vũng Áng với tổng mức đầu tư 1.540 tỷ đồng

Hà Tĩnh đề xuất Bộ GTVT xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ưu tiên đầu tư nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn qua KKT Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh với tổng mức đầu tư dự kiến 1.540 tỷ đồng.

Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Kỳ Anh và KKT Vũng Áng hiện đã xuống cấp nghiêm trọng

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị đầu tư nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 đoạn qua KKT Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh.

Quốc lộ 1 đoạn từ Km561+00 - Km587+00 (đoạn qua thị xã Kỳ Anh) có chiều dài 26,0 km, được đầu tư nâng cấp từ năm 1998 (mặt đường rộng 12m), sau thời gian khai thác dài, cùng với sự gia tăng nhanh của phương tiện nên tuyến đường bị mãn tải và xuống cấp nghiêm trọng.

Có những đoạn thường bị ngập trong mùa mưa lũ; hiện nay, đoạn tuyến này không đồng bộ với hệ thống Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - thị xã Kỳ Anh đã được đầu tư, nguy cơ xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông rất cao, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của KKT Vũng Áng nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.

Để kết nối đồng bộ hệ thống các tuyến quốc lộ trong khu vực, tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn cho người và các loại phương tiện tham gia giao thông, khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông; đồng thời xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho thị xã Kỳ Anh, góp phần thu hút đầu tư vào KKT Vũng Áng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương; thực hiện Văn bản số 92/TB-VPCP ngày 12/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh; UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ưu tiên đầu tư nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn qua KKT Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh từ nguồn ngân sách Trung ương bố trí cho Bộ Giao thông vận tải trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, với quy mô đường đô thị thứ yếu 4 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến 1.540 tỷ đồng.

Tin liên quan: KKT Vũng Áng khởi động năm mới với nhiều kỳ vọng Các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã khởi động ngày làm việc đầu tiên của năm với kỳ vọng một năm sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Khu kinh tế Vũng Áng - “bến đỗ” của những dự án lớn Từ vùng đất khó khăn phía Nam Hà Tĩnh, sau gần 15 năm, Vũng Áng đã trở thành một trong những khu kinh tế (KKT) công nghiệp trọng điểm của cả nước. Nhiều nhà đầu tư chọn KKT Vũng Áng làm “bến đỗ” với những dự án lớn mang tầm khu vực.

P.V