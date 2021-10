Hà Tĩnh: Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước ước đạt gần 4.900 tỷ đồng

Dự ước vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Hà Tĩnh quản lý 10 tháng năm 2021 đạt 4.875,49 tỷ đồng, tăng 30,48% so với cùng kỳ năm 2020.

Đơn vị thi công nỗ lực hoàn thành công trình kè chống sạt lở bờ sông hạ lưu cầu chợ Vực (Cẩm Xuyên) trong tháng 12/2021.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10/2021 ước đạt 861,56 tỷ đồng, tăng 22,01% so với tháng trước và tăng 140,32% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 675,3 tỷ đồng (tăng 24,46% so với tháng trước và tăng 178,37% so với cùng kỳ 2020); vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 111,6 tỷ đồng (tăng 14,21% so với tháng trước và tăng 2,98% so với cùng kỳ năm 2020); vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 74,66 tỷ đồng (tăng 13,44% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2020).

Tổng vốn đầu tư phát triển tăng khá góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của Hà Tĩnh.

Theo đánh giá, sở dĩ tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng 10 năm 2021 có mức tăng khá do tổng hợp từ nhiều nguyên nhân như: tình hình thời tiết khá thuận lợi, dịch bệnh COVID-19 được khống chế, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh; một số dự án và công trình được đẩy nhanh tiến độ; các sở, ban ngành, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính, thẩm định hồ sơ, bám sát dự án, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo đúng tiến độ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Mặt khác, cùng kỳ năm 2020, thời tiết không thuận lợi, ngập lụt diễn ra tại một số địa bàn nên nhiều công trình trên phải tạm dừng thi công, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

Biểu đồ tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Hà Tĩnh quản lý 10 tháng năm 2021.

Tính chung 10 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 4.875,49 tỷ đồng, tăng 30,48% so với cùng kỳ năm trước (10 tháng năm 2020 đạt hơn 3.835,3 tỷ đồng).

Trong đó, nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 3.691,85 tỷ đồng (chiếm 75,72% tổng vốn), nguồn vốn ngân sách huyện và ngân sách xã đạt 1.183,64 tỷ đồng (chiếm 24,28% tổng vốn), chủ yếu nguồn vốn thu từ quỹ sử dụng đất.

An Nhiên