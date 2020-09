Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phấn đấu sớm hoàn thành thu ngân sách 100 tỷ đồng

Triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh) đang phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách (100 tỷ đồng) của năm 2020.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giảm 33,65% so với cùng kỳ.

Quyết liệt triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tập trung thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều kết quả hoạt động giảm so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, có 55.128 lượt phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, giảm 33,65% so cùng kỳ năm trước; trong đó, có 27.441 lượt phương tiện vận tải xuất cảnh (giảm 31,76%), 27.687 lượt phương tiện vận tải nhập cảnh (giảm 35,42%).

Lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng phối hợp kiểm tra phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu.

8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 134,61 triệu USD, giảm 2,22% so cùng kỳ năm trước; trong đó: Kim ngạch xuất khẩu 72,73 triệu USD (giảm 5,45%); kim ngạch nhập khẩu 61,88 triệu USD (tăng 1,88%). Số thu NSNN là 81,9 tỷ đồng, giảm 2,84% so cùng kỳ năm trước, đạt 81,9% so với chỉ tiêu thu NSNN được giao (100 tỷ đồng).

Ông Lê Dũng – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: Trong tình hình diễn biến dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách 100 tỷ đồng trong tháng 11 này.

Hậu Vương