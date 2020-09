Lãi suất huy động của các ngân hàng Hà Tĩnh tiếp tục giảm kỳ ngắn hạn

Trong tháng 9, nhiều ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục có điều chỉnh theo chiều giảm lãi suất tiền gửi...

Lãi suất huy động kỳ ngắn hạn tiếp tục giảm ở hầu hết các ngân hàng ở Hà Tĩnh.

Theo đánh giá của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh, lãi suất các kỳ hạn ngắn ngày (từ không thời hạn đến dưới 12 tháng) khá thấp và có khoảng cách rõ rệt đối với lãi suất tiền gửi kỳ trung và dài hạn.

Trong tháng 8, lãi suất huy động phổ biến ở mức 0,2- 0,8%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,7- 4,75%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,75 - 7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; 6,6 - 7,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Đến tháng 9, theo khảo sát thì hầu hết các ngân hàng đã áp dụng bảng lãi suất mới với mức giảm phổ biến từ khoảng từ 0,1- 0,2 điểm % lãi suất tiền gửi so với đầu tháng 8. Tập trung nhiều nhất là ở tiền gửi 1 - 5 tháng; 6 - 7 tháng và 9 tháng. Tùy vào sự điều hành chung, mỗi ngân hàng sẽ áp dụng biểu lãi suất huy động riêng theo xu hướng thị trường.

Lãi suất tiền gửi ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) trong tháng 9 dao động từ khoảng 3,5 - 6,1%/năm. Trong đó, đối với kỳ hạn 1 - 5 tháng và 9 tháng, mức giảm là từ 0,1 - 0,2 điểm % lãi suất. Vietcombank đang dẫn đầu trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước về lãi suất tiền gửi với 6,1%/năm cho kỳ hạn trên 12 tháng.

Diễn biến này cũng xảy ra với cả những chi nhánh ngân hàng nằm “top” đầu bảng về lãi suất huy động tại thị trường Hà Tĩnh như: SHB, HD Bank, Bắc Á, MB Bank… Mặc dù các chi nhánh vẫn đưa ra mức lãi suất huy động cao nhất vào khoảng 7,5 - 8,9%/năm nhưng chỉ áp dụng đối với kỳ hạn dài trên 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ; đối tượng khách hàng ưu đãi và phải có số tiền gửi từ vài tỷ đến 500 tỷ đồng.

Còn lại, đối với khách hàng thông thường, kỳ hạn gửi ngắn ngày (1 tháng đến dưới 12 tháng) thì nhóm ngân hàng này cũng đang điều chỉnh giảm ở mức khoảng 0,1 - 0,35 điểm % lãi suất, tùy vào ngân hàng và kỳ hạn gửi tiền.

Dù vậy, tăng trưởng huy động vốn vẫn tăng cao trên toàn hệ thống tại địa bàn Hà Tĩnh.

Cũng theo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh, vào cuối tháng 8/2020, mức tăng trưởng huy động vốn trên địa bàn Hà Tĩnh khá tốt, tăng 12,48% so với đầu năm và 18,80% so với cùng kỳ năm 2019. Khả năng thanh khoản các ngân hàng tốt; trong đó, nguồn vốn tiết kiệm dân cư tăng 11,66%, đặc biệt là nguồn tiền gửi tổ chức kinh tế tăng mạnh với 16,23% so với đầu năm.

Nguyên nhân giảm lãi suất tiền gửi là do các ngân hàng đã thực hiện giảm lãi suất tiền vay, nhằm hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.

Tuy vậy, tăng trưởng dư nợ chỉ mới tăng 8,36% so với đầu năm, thấp hơn 4,12% so với tăng trưởng huy động vốn.

Tuệ Anh