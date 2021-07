Lộ diện top 10 địa phương đứng đầu về thu ngân sách 6 tháng đầu năm

TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục dẫn đầu danh sách, có khoảng cách lớn với các địa phương còn lại trong top 10.

TP. Hồ Chí Minh

Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm 2021 là 198.566 tỷ đồng, đạt 55,7% dự toán và tăng 20,7% so cùng kỳ năm 2020.

Đặc biệt, nếu so với cùng kỳ 2019 (thời điểm dịch Covid-19 chưa bùng phát), thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đã phục hồi đáng kể khi tăng 2,7%.

Hà Nội

Theo báo cáo của Hà Nội, mặc dù chịu ảnh hưởng do tác động của đại dịch Covid-19 nhưng kinh tế Hà Nội vẫn duy trì tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt trên 124.854 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Trung ương giao (đạt 49,7% dự toán Thành phố giao), bằng 107,1% so với cùng kỳ.

Hải Phòng

6 tháng đầu năm 2021, Hải Phòng tiếp tục duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố có tăng trưởng thu cao nhất cả nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 6 tháng/2021 ước đạt 45.010,45 tỷ đồng, bằng 124,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu nội địa ước đạt 15.916,82 tỷ đồng, bằng 133,4%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 28.099,96 tỷ đồng, bằng 120,8%.

Bình Dương

Tổng thu mới ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Bình Dương ước thực hiện 36.600 tỷ đồng, đạt 62% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, tăng 22,6% so với cùng kỳ, trong đó: thu nội địa 26.600 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 10.000 tỷ đồng, tăng 40,9%.

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh đạt gần 30.948 tỷ đồng, đạt hơn 64% dự toán pháp lệnh và bằng 96,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu từ dầu thô hơn 10 ngàn tỷ đồng, thu nội địa (ngoài dầu) gần 20.948 tỷ đồng.

Đồng Nai

Tổng thu ngân sách nhà nước tới trên địa bàn Đồng Nai thời điểm 20/6 đạt hơn 29.700 tỷ đồng (đã hoàn thuế giá trị gia tăng), đạt 62,87% dự toán cả năm, tăng hơn 44% so với cùng kỳ. Riêng số thu nội địa là gần 27.500 tỷ đồng, tăng 34,55% so cùng kỳ.

Quảng Ninh

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 6 tháng đầu năm 2021 đạt 22.868 tỷ đồng, bằng 45% dự toán. Tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là 18.200, với số vốn đăng ký 190.000 tỷ đồng.

Vĩnh Phúc

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước tính đến 15/6/2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt 17.172,12 tỷ đồng, tăng 29,94% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 14.477,93 tỷ đồng, tăng 24,96%, chủ yếu tăng thu từ khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (đạt 10.938,48 tỷ đồng, chiếm 75,55% thu nội địa) tăng 35,03% so với cùng kỳ năm trước.

Bắc Ninh

Hết quý 2, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt 16.011 tỷ đồng, đạt 57,5% dự toán năm, tăng 7,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 12.511 tỷ đồng, bằng 56,1%, tăng 4,8%; thu hải quan ước đạt 3.500 tỷ đồng, bằng 63,4%, tăng 18,6%. Một số khoản thu nội địa có số thu đạt trên 50% dự toán và tăng cao so cùng kỳ năm trước là: Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, phí, lệ phí, tiền sử dụng đất…

Thanh Hóa

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm ước đạt 15.878 tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm, tăng 5% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước đạt 10.342 tỷ đồng, bằng 63% dự toán, tăng 16,1%.

