Lộc Hà huy động 1.428 tỷ đồng phục vụ đầu tư phát triển

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2021, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã huy động, sử dụng hiệu quả gần 1.428 tỷ đồng để phục vụ cho đầu tư phát triển trên địa bàn.

Các đơn vị thi công đường cứu hộ, cứu nạn Phù Lưu - Thạch Bằng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ đoạn qua xã Thạch Mỹ

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ở huyện Lộc Hà năm 2021 ước đạt 1.428 tỷ đồng (tăng gần 16% so với năm 2020); trong đó vốn khu vực nhà nước đạt 569 tỷ đồng (chiếm gần 40% tổng số vốn và tăng 5,4% so với năm 2020), vốn khu vực ngoài nhà nước đạt 859 tỷ đồng (chiếm hơn 60% và tăng 22,3% so với năm ngoái).

Ngoài 859 tỷ đồng khu vực ngoài nhà nước được huy động từ Nhân dân, doanh nghiệp dùng để đầu tư xây dựng nhà ở dân cư, hạ tầng phát triển kinh tế trang trại, gia trại, nuôi trồng thủy sản, nhà hàng, khách sạn và các hạ tầng thương mại - dịch vụ khác… thì 569 tỷ đồng thuộc lĩnh vực đầu tư công (có sử dụng nguồn vốn nhà nước) được phục vụ cho lĩnh vực đầu tư công với nhiều công trình, hạng mục quan trọng.

Đường Thạch Kênh - Hồng Lộc (tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng) đang được nâng cấp, mở rộng.

Đặc biệt, trong lĩnh vực đầu tư công, Lộc Hà đã tiếp tục triển khai xây dựng nhiều hạng mục, gói thầu của các công trình, dự án trọng điểm, bức thiết.

Đáng chú ý có: Dự án đường cứu hộ, cứu nạn Phù Lưu - Thạch Bằng (tổng mức đầu tư 123 tỷ đồng); Dự án xử lý cấp bách đê Tả Nghèn (182 tỷ đồng); Dự án nâng cấp, mở rộng đường từ Thạch Kênh đến Hồng Lộc (50 tỷ đồng); Dự án đê Tả Nghèn qua chùa Phổ Độ nối với đường Tỉnh lộ 9 (26 tỷ đồng); Dự án Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (69 tỷ đồng); Dự án hạ tầng nuôi trồng thủy sản xã Mai Phụ và Hộ Độ (61 tỷ đồng); Dự án hạ tầng Khu du lịch biển huyện Lộc Hà (62 tỷ đồng)…

Trong năm 2021, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ làm 448 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách với mức 70 - 80 triệu đồng/ nhà.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, các cấp, ngành ở Lộc Hà đã tập trung làm tốt công tác quản lý nguồn lực, bố trí hạng mục đầu tư, kiểm soát tiến độ, giải ngân nguồn vốn, quyết toán các dự án hoàn thành, tăng cường quản lý nhà nước và kiểm tra, giám sát các vấn đề có liên quan đến đầu tư...

Tiến Phúc