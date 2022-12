Tích cực tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị, toàn ngành GTVT cần tích cực phối hợp, đôn đốc, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, trong đó trọng tâm là dự án đường cao tốc Bắc - Nam.

Chiều 26/12, Sở GTVT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Tuấn chủ trì hội nghị.

Năm 2022, ngành GTVT Hà Tĩnh đã tranh thủ các điều kiện thuận lợi, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT); giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình quan trọng của quốc gia và của tỉnh; quản lý, bảo trì công trình giao thông; quản lý vận tải, giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, kiểm soát tải trọng xe…

Về công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và xây dựng KCHTGT, trong năm, ngành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ UBND tỉnh giao về nghiên cứu, đề xuất lập quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Hà Tĩnh; tham mưu góp ý quy hoạch nhóm cảng biển, quy hoạch cảng cạn thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 2050.

Ngoài ra, ngành cũng tích cực phối hợp tham mưu, đề xuất nghiên cứu bổ sung quy hoạch cảng hàng không sân bay Hà Tĩnh. Triển khai thực hiện bước chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp cải tạo QL8C đoạn Thiên Cầm - QL1 và đoạn QL8 - đường Hồ Chí Minh theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 268/QĐ-BGTVT ngày 3/3/2022 của Bộ GTVT...

Phó Giám đốc Sở GTVT Phan Văn Trung báo cáo kết quả hoạt động của ngành trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Về công tác quản lý KCHTGT, trong năm, đơn vị đã đã tiến hành duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hơn 4 nghìn km đường bộ, đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh; ngoài ra, đơn vị cũng đã sửa chữa định kỳ một số đoạn thuộc tuyến đường tỉnh, các tuyến đường cấp huyện và cấp xã... với tổng kinh phí gần 95 tỷ đồng.

Công tác phát triển giao thông nông thôn (GTNT), duy tu, bảo dưỡng đường GTNT, xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được duy trì. Trong năm, toàn tỉnh đã làm được hơn 725km đường nhựa và bê tông xi măng; làm mới được 50 cây cầu, hơn 1 nghìn cống các loại, tổng kinh phí huy động là hơn 1 nghìn tỷ đồng và huy động được hơn 500 nghìn ngày công của người dân.

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thạch Hà Nguyễn Phùng Lưu phát biểu tại hội nghị

Công tác đảm bảo an toàn giao thông, thanh tra giao thông, phòng chống tham nhũng tiếp tục được ngành thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Trong năm, lực lượng thanh tra giao thông đã lập 833 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 182 trường hợp.

Đơn vị cũng thực hiện kiểm soát, xử lý xe vi phạm quá tải cầu đường, quá tải trọng thiết kế, xe vi phạm môi trường; phương tiện vận tải khách bán vé cao hơn giá niêm yết, chở quá số người, giấy phép lái xe không đảm bảo quy định.

Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dưng công trình giao thông tỉnh Lê Việt Hòa tham luận chủ đề: “Công tác phối hợp và triển khai thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh”.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong năm 2022 như: Việc quản lý đấu nối đường nhánh vào quốc lộ, đường tỉnh gặp nhiều khó khăn; tình trạng đấu nối không có trong quy hoạch đấu nối xẩy ra nhiều, nhất là ở khu vực đô thị, khu vực hai bên các tuyến đường có nhiều nhà đầu tư như QL1 đoạn tránh TP Hà Tĩnh.

Tình trạng lấn chiếm lề đường, thả rông trâu bò trên các tuyến đường bộ, đường sắt hay xe quá hạn đăng kiểm, xe quá khổ, quá tải có lúc có nơi, có thời điểm vẫn còn xảy ra; vẫn còn tình trạng xe dù, bến cóc hoạt động chưa được xử lý dứt điểm...

Năm 2023, ngành GTVT Hà Tĩnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong quy hoạch tỉnh, trong đó tập trung tham mưu đề xuất hướng xử lý, tích hợp nội dung quy hoạch các bến thủy nội địa.

Bên cạnh đó, ngành sẽ tăng cường công tác quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ ủy thác, đường địa phương, đường thủy nội địa; chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thực hiện quyết liệt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa bảo đảm lưu thông thông suốt, êm thuận; kịp thời khắc phục các hư hỏng, các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Hoàn thành đúng tiến độ các công trình sửa chữa định kỳ trong năm 2023...

Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Tuấn: Năm 2023, ngành chú trọng nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao hơn nữa công tác quản lý chất lượng công trình, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; chú trọng bảo vệ hành lang ATGT, công tác quản lý vận tải, kiểm soát xe quá tải và kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của ngành GTVT Hà Tĩnh thời gian qua. Kết quả của ngành đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, ngành GTVT tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường phát huy áp dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận xử lý hồ sơ của người dân và doanh nghiệp, giám sát hành trình trong quản lý vận tải, phương tiện, người lái.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tích cực phối hợp, đôn đốc, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, trong đó trọng tâm là dự án đường cao tốc Bắc - Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu, toàn ngành cần tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; trong đó, chú trọng công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; khắc phục, xử lý kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; xử lý tình trạng xe dù, bến cóc, chở quá tải, xe quá hạn kiểm định, quá niên hạn sử dụng vẫn hoạt động…

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư công, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra các sai sót, trùng lặp trong công tác thẩm định dự án. Ngoài ra, cần đẩy mạnh phong trào GTNT, chú trọng việc nâng cao chất lượng hạ tầng GTNT; kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc việc lập quy hoạch, xây dựng KCHTGT ở cấp huyện, cấp xã gắn với việc thực hiện tiêu chí giao thông trong xây dựng NTM đối với huyện NTM, xã NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu…

