Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh đạt khá

Theo số liệu mới nhất từ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh, đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt hơn 3.564 tỷ đồng, bằng 46,1% kế hoạch năm.

Với sự tập trung cao của hệ thống chính trị các cấp, riêng tháng 8 vừa qua, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 610,13 tỷ đồng, tăng 12,73% so với tháng trước, tăng 8,35% so với cùng kỳ năm trước.

Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung và bổ sung 1 đơn nguyên cầu Hộ Độ đã giải ngân hơn 68 tỷ đồng.

Có được kết quả này là nhờ trong tháng, các công trình đã được cấp vốn, hoàn tất các thủ tục nên đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để đạt mục tiêu đề ra.

Trong đó, một số công trình có tỷ lệ giải ngân đạt khá so với kế hoạch vốn phân bổ năm 2022 như: Nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Km49+900 - Km74+680 đạt 33,2/63 tỷ đồng (đạt 52,6% kế hoạch vốn giao); cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ và bổ sung 1 đơn nguyên cầu Hộ Độ đạt hơn 68/105,6 tỷ đồng (đạt 64,3% kế hoạch vốn giao)...

Các công trình đã được cấp vốn, hoàn tất thủ tục nên thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Lũy kế đến ngày 9/9/2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 3.564,354 tỷ đồng, đạt 46,1% kế hoạch năm, đạt 48,5% số vốn được phân bổ. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương đạt 1.982,639 tỷ đồng, ngân sách địa phương đạt 1.581,715 tỷ đồng.

Theo đánh giá, thời gian gần đây, tình hình giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh đã có những chuyển biến tích cực. UBND tỉnh và các đơn vị liên quan đang tập trung rà soát, đôn đốc, có phương án điều chuyển, bổ sung vốn kịp thời, đẩy nhanh công tác thanh quyết toán vốn đầu tư các dự án; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư, công tác đấu thầu để triển khai dự án và giải ngân các nguồn vốn...

An Nhiên