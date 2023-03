Vì sao tiến độ xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Cổng Khánh 1 còn chậm?

Cụm Công nghiệp Cổng Khánh 1 (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) hướng đến mục tiêu có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn nhưng do tiến độ xây dựng ì ạch nên chưa đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư thứ cấp.

VIDEO: Hạ tầng kỹ thuật CCN Cổng Khánh 1 đầu tư đang dở dang

Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp (CCN) Cổng Khánh 1 (phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) có tổng diện tích 45 ha, tổng mức đầu tư 254,7 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư IDI (TP Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư.

Theo đó, CCN Cổng Khánh 1 được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn; hình thành cụm công nghiệp tập trung đa ngành nghề, thu hút các dự án đầu tư trong ngoài nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người dân lao động và tăng thu ngân sách; góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ.

Hạ tầng giao thông kết nối trong và ngoài hàng rào CCN Cổng Khánh 1 do UBND TX Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 28 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh đã được hoàn thành.

Theo báo cáo của UBND TX Hồng Lĩnh, dự án được khởi công xây dựng từ tháng 1/2021; phân kỳ đầu tư gồm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 từ quý I đến quý III/2019 (10,59 ha) sử dụng 99,4 tỷ đồng đầu tư; giai đoạn 2 từ quý IV/2019 đến quý III/2020 (18,76 ha) sử dụng 91 tỷ đồng đầu tư; giai đoạn 3 từ quý III/2023 đến quý I/2024 sử dụng 64,3 tỷ đồng đầu tư.

Một số tuyến đường nội cụm đã được chủ đầu tư đổ base nhưng chưa thảm nhựa

Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã hoàn thành các hạng mục rà phá bom mìn, đường công vụ. Hạng mục cấp nước đã hoàn thành thi công tại vị trí đấu nối hồ Đá Bạc, đang thực hiện đấu nối từ hồ Đá Bạc về dự án.

Hạng mục cấp điện đang hoàn thành tuyến đường dây 35KV và lắp đặt trạm biến áp. Hạng mục giao thông đã hoàn thành thi công nền đường và base toàn bộ các tuyến đường nội cụm (chưa thảm nhựa)...

Đế công thoát nước đang chờ thi công

Ông Hoàng Thanh Sơn – Trưởng phòng Kinh tế (UBND TX Hồng Lĩnh) cho biết: “Với khối lượng hiện nay, việc triển khai đầu tư dự án đang chậm hơn so với kế hoạch. Đến thời điểm hiện tại, tổng kinh phí đã đầu tư ước đạt 83,2/254,7 tỷ đồng (đạt 32,66%). Một số hạng mục chủ đầu tư chưa hoàn thiện như: đường giao thông nội cụm; hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải; nhà điều hành; trồng cây xanh; hàng rào cách ly....”.

Một tuyến đường mới được san, đổ đất nền

Lý giải về nguyên nhân chậm tiến độ, ông Trần Tiến Sỹ - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư IDI cho biết: “Một số nhà đầu tư thứ cấp đã đến tìm hiểu đầu tư nhưng do giá thuê đất dự kiến cao hơn so với một số tỉnh trong khu vực nên chưa mặn mà quyết định đầu tư sản xuất kinh doanh tại CCN Cổng Khánh 1. Do đó, công ty chưa dám đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của CCN này”.

Một góc CCN Cổng Khánh 1 nhìn từ trên cao

Ông Tôn Quang Ngọc – Phó Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh, cho biết: Việc triển khai chậm so với dự kiến là do dự án thuộc trường hợp phải xác định giá đất cụ thể nhưng đến nay vẫn chưa xác định được đơn giá với toàn bộ diện tích. Việc xác định đơn giá thuê đất để ký hợp đồng thuê đất cũng đang bị kéo dài so với dự kiến nên đã ảnh hưởng đến hoạt động của chủ đầu tư (chưa thể tiến hành ký hợp đồng thuê đất, cấp GCNQSD…) khiến cho hoạt động kinh doanh, xúc tiến đầu tư đang gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo ông Tôn Quang Ngọc, ngoài việc đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo đúng quyết định phê duyệt dự án, UBND TX Hồng Lĩnh đang đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành và các cơ quan liên quan sớm xem xét, hoàn thành phê duyệt giá đất cụ thể dự án hạ tầng kỹ thuật CCN Cổng Khánh 1 để giúp nhà đầu tư thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào CCN mới này.

