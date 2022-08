Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước của Hà Tĩnh tăng khá

Với các chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương và địa phương, tháng 7 vừa qua, tại Hà Tĩnh, tình hình vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý dự ước tháng 7/2022 đạt 518,77 tỷ đồng, tăng 6,29% so với tháng trước và tăng 17,61% so với cùng kỳ năm 2021.

Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động xây dựng cơ bản, góp phần đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 388,7 tỷ đồng, tăng 5,71% so với tháng trước, tăng 15,84% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 99,83 tỷ đồng, tăng 6,23% so với tháng trước và tăng 55,22% so với cùng kỳ năm trước. Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 30,24 tỷ đồng, tăng 14,62% so với tháng trước và giảm 26,64% so với cùng kỳ năm trước.

Theo phân tích, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công, Hà Tĩnh đã thành lập 3 tổ công tác, nhờ đó, các đơn vị liên quan chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn và phân bổ vốn cho các chủ đầu tư, các địa phương.

Bên cạnh đó, thời tiết trong tháng 7 thuận lợi để các công trình, dự án thi công, đây cũng là yếu tố quan trọng khiến vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tăng khá.

Dự ước 7 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 2.862,81 tỷ đồng, đạt 38,22% kế hoạch năm, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Dù vậy, nguồn vốn này vẫn đạt thấp so với kế hoạch vốn giao (đạt 31,29%). Nguyên nhân là do thời gian qua, chủ đầu tư chủ yếu đang thực hiện các công trình vốn chuyển tiếp từ các năm trước; các dự án mới chủ yếu đang tập trung cho bước chuẩn bị đầu tư như: lập dự án, thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật. Bên cạnh đó, một số dự án còn do ách tắc trong công tác giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu yếu…

An Nhiên