Burkina Faso: Đoàn xe tiếp tế bị tấn công làm hàng chục người thiệt mạng và mất tích

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 28/9, Chính phủ Burkina Faso đã lên án vụ tấn công nhằm vào một đoàn xe tiếp tế đi đến thị trấn Djibo ở tỉnh Soum, một phần của khu vực Sahel thuộc lãnh thổ nước này, khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích.

Lực lượng an ninh tuần tra trên đường phố Ouagadougou, Burkina Faso. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố với báo chí sau cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng của Burkina Faso, Bộ trưởng được ủy nhiệm phụ trách quốc phòng, ông Silas Keita cho biết, chính phủ gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công ngày 26/9 và sẽ thông báo mức độ thiệt hại vào ngày 30/9 tới.

Ông Keita nêu rõ, Chính phủ Burkina Faso sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để các con đường dẫn đến Djibo được khai thông càng nhanh càng tốt để có thể chuyển hàng tiếp tế cho thị trấn đang trong tình trạng thiếu thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu.

Đoàn xe trên được quân đội hộ tống chở hàng tiếp tế đến thị trấn Djibo, đã bị tấn công tại một điểm dừng trên đường đi. Theo báo cáo sơ bộ, vụ tấn công đã làm 11 binh sĩ thiệt mạng, 28 người bị thương và khoảng 50 dân thường mất tích.

Đây là vụ tấn công thứ 2 xảy ra trong tháng này nhằm vào một đoàn xe tiếp tế ở miền Bắc Burkina Faso. Trước đó, đầu tháng 9 này, một vụ nổ bom tự chế trên đoạn đường giữa Djibo và thị trấn Bourzanga cũng ở khu vực trên đã làm chết ít nhất 35 dân thường, trong đó có trẻ em.

Số liệu thống kê cho thấy kể từ năm 2015 đến nay, tình trạng mất an ninh ở Burkina Faso do hoạt động mạnh của các nhóm vũ trang liên kết với các tổ chức khủng bố Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và khiến khoảng 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Tin liên quan: Hàng chục người thiệt mạng trong vụ tấn công ở Burkina Faso Các cuộc tấn công gây thương vong, được cho là do các chiến binh thánh chiến vũ trang gây ra nhằm vào dân thường và binh lính, đã tăng lên trong những tuần gần đây ở quốc gia Tây Phi này.

Tiêu diệt hàng chục phần tử thánh chiến tại Burkina Faso Ngày 12/2, quân đội Pháp cho biết trong một chiến dịch truy quét phần tử thánh chiến, lực lượng này đã tiêu diệt 40 tay súng tại Burkina Faso có dính líu đến các cuộc tấn công đẫm máu trong tuần này ở Benin khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có một công dân Pháp.

Theo TTXVN