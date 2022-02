Lào phá hàng trăm rẫy trồng hoa anh túc

Từ đầu tháng 2 đến nay, lực lượng chức năng Lào đã phát hiện hàng trăm rẫy trồng cây anh túc rộng gần 154 ha trên địa bàn tỉnh Luang Prabang giáp ranh với 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La của Việt Nam.

Lực lượng chức năng triệt phá một rẫy anh túc ở Luang Prabang.

Cây anh túc đang được trồng lén lút tại một số tỉnh miền núi của Lào giáp biên giới với Việt Nam. Đại tá Buaphanh Phuangmani - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, Bộ An ninh Lào cho biết: Từ đầu tháng 2 đến nay, Bộ An ninh Lào phối hợp với chính quyền tỉnh Luang Prabang đã chỉ đạo lực lượng công an, quân đội từ tỉnh đến huyện và chính quyền 14 bản thuộc huyện Phonethong điều tra, phát hiện hàng trăm rẫy trồng cây anh túc rộng 153,74 ha trên địa bàn tỉnh Luang Prabang giáp ranh với 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La của Việt Nam.

Các rẫy anh túc được trồng ở khu vực vùng núi xa xôi, hiểm trở, đường giao thông đi lại khó khăn. Lực lượng chức năng đã phải mất nhiều thời gian để phát hiện ra các rẫy này.

Đến nay, hơn 110 ha trồng cây anh túc đã bị tiêu hủy, hơn 42 ha còn lại do cây còn sát mặt đất nên chính quyền đã yêu cầu chủ rẫy cam kết tự triệt phá.

Trước đó, lực lượng chức năng liên tục tuyên truyền đến người dân về tác hại của ma túy; tổ chức cho người dân ký cam kết không trồng và tái trồng cây anh túc; nhấn mạnh việc trồng cây anh túc là vi phạm pháp luật. Song, một bộ phận người dân không tuân thủ cam kết đã ký, lén lút trồng nhiều rẫy anh túc, vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Chỉ tính riêng 3 tháng cuối năm 2021, lực lượng chức năng Lào đã phá thành công 1.106 vụ, bắt 1.562 đối tượng, trong đó có 42 người nước ngoài, tịch thu các loại ma túy có tổng trọng lượng 3.036 kg.

Quốc Khánh

(Tổng hợp từ Lao National Radio)