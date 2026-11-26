Cuối năm ngoái, sau khi bị tập đoàn truyền thông Comcast sa thải, Amanda McDormand, 43 tuổi, ở bang New Hampshire, nộp hồ sơ nhiều nơi nhưng đều trượt từ vòng lọc tự động. Khi tiền trợ cấp thôi việc chỉ còn đủ trang trải vài tháng, cô quyết định thay đổi cách viết hồ sơ.

Ảnh minh họa.

Trong một lá thư xin việc, bà mở đầu bằng khẳng định đây không phải đơn ứng tuyển mà là một giải pháp cho doanh nghiệp. McDormand ví mình như nhân vật Olivia Pope trong phim Scandal, Ray Donovan hoặc "Taylor Swift của giới kinh doanh". Bà cũng viết rõ mình không phải AI và nhắc đến sở thích chơi golf của nhà tuyển dụng trong thư.

Cách tiếp cận này giúp McDormand nhận được nhiều lời mời phỏng vấn hơn. Cơ hội việc làm lớn đầu tiên của bà đến từ một lá thư lồng ghép lời bài hát của Taylor Swift. Công việc bán thời gian này mở đường để bà tìm được vị trí toàn thời gian hiện tại.

Nhiều ứng viên Mỹ cũng tìm cách làm hồ sơ khác biệt giữa làn sóng dùng trí tuệ nhân tạo. Khảo sát của công ty tư vấn nghề nghiệp Ladders trên 237 người tìm việc cho thấy hơn 84% đã dùng AI viết hoặc chỉnh sửa CV và 76% đang tìm cách làm nội dung nghe tự nhiên hơn.

Nhiều người đưa vào CV những sở thích cá nhân khác thường như ăn món cuốn gà sốt cay, xem phim Suits, hâm mộ tài tử Robert Pattinson, làm chú hề, lặn biển hóa trang thành nàng tiên cá hoặc tổ chức tiệc tối theo chủ đề phim. Số khác tự thiết kế đồ họa giới thiệu bản thân hoặc cố ý giữ lại vài lỗi chính tả, dấu câu để chứng tỏ hồ sơ do người thật viết.

Áp lực cạnh tranh trên thị trường lao động khiến các chi tiết cá nhân trở thành điểm nhấn. Phân tích năm 2026 của nền tảng tuyển dụng Greenhouse chỉ ra mỗi vị trí đăng tuyển nhận trung bình 194 hồ sơ nhưng chỉ 3,2% được mời phỏng vấn vòng đầu. Kristin Raiford, nhà sáng lập công ty tuyển dụng Blue Sky Exec Search Collective và từng làm tuyển dụng tại Amazon, nhận định nhà tuyển dụng dễ dừng mắt ở những điểm riêng biệt sau khi đọc hàng loạt hồ sơ rập khuôn.

Những sở thích này cũng trở thành cầu nối giúp ứng viên thể hiện năng lực trong buổi phỏng vấn. Kelsey Anderson, học viên cao học đang tìm việc, ghi tên đầu bếp nổi tiếng Julia Child vào mục sở thích. Chi tiết này giúp cô mở rộng câu chuyện sang văn hóa ẩm thực, các chuyến đi trải nghiệm và quyết định chuyển nghề ở tuổi trung niên.

Tương tự, Paige Maly, nhân viên ngành marketing, chèn hình minh họa năm chuyến phiêu lưu táo bạo nhất của mình vào CV. Chi tiết này giúp cô nhận nhiều lời mời phỏng vấn hơn và trở thành chủ đề mở đầu trong các cuộc gặp, qua đó chứng minh sự độc lập, quyết đoán cùng tinh thần dám chấp nhận rủi ro.

Dù vậy, đưa sở thích khác thường vào hồ sơ vẫn tiềm ẩn rủi ro tùy thuộc văn hóa từng doanh nghiệp. Các hãng luật truyền thống hay tập đoàn tư vấn lớn thường đề cao sự chuẩn mực hơn là cách thể hiện phá cách.

Erica Keswin, chuyên gia chiến lược nơi làm việc và tác giả sách về lãnh đạo, nhận định sở thích riêng giúp hồ sơ gần gũi hơn nhưng ứng viên không nên bắt chước người khác. Nếu viết những điều không đúng với bản thân, ứng viên sẽ lúng túng khi nhà tuyển dụng hỏi sâu.

McDormand cũng nghiên cứu kỹ từng công ty trước khi chọn cách viết truyền thống hay sáng tạo. Khi phỏng vấn, bà tận dụng chi tiết về Taylor Swift để phân tích chiến lược tiếp thị của nữ ca sĩ, gắn kết văn hóa đại chúng với chuyên môn.

"Đó là cách giúp bạn mở được cánh cửa. Nhưng khi đã bước vào trong, bạn phải đủ năng lực để tiếp tục cuộc trò chuyện", McDormand nói.